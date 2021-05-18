Как сообщают в пресс-службе фильма Volga Ukraine, это лучший показатель за первые четыре дня проката фильма с момента открытия кинотеатров после первого локдауну летом 2020-го года.

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Несмотря на популярность в США и других странах гибридной модели выхода фильмов одновременно онлайн и в кино, – "Гнев человеческий" вышел только в кинотеатрах, в том числе и в формате IMAX. Таким образом," гнев человеческий "открывает сезон летних блокбастеров 2021-го года с новых рекордов"ковидной реальности".

Локализованный новый red-band трейлер "Гнева человеческого", что раскрывает больше деталей сюжета нового фильма Гая Ричи:

О чем фильм "Гнев человеческий"

"Гнев человеческий" рассказывает о загадочном европейском джентльмене, Патрике Хилле, в исполнении Джейсона Стейтема. Главный герой устраивается в инкассаторскую компанию Fortico Securirites, перевозящую миллионы по улицам Лос-Анджелеса. Недавно фирма подверглась серии блестяще спланированных ограблений, и найти всех причастных – основная миссия Хилла. В этой игре ставки очень высоки, и скоро весь город познает гнев человеческий.

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Актерский состав фильма "Гнев человеческий"