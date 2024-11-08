Более 100 собак на съемочной площадке: завершились съемки комедии "Песики" с Лесей Никитюк

В Киеве закончили снимать фильм "Песики" – новый проект FILM.UA Group, который создается при поддержке Нового канала. Яркая, стебная, но в то же время эмоциональная комедия выйдет на широкие экраны 6 марта 2025 года.

Об этом сообщает 24 Канал. Над созданием фильма работала команда из более 60 человек, а съемки проходили на многочисленных локациях в Киеве и его окрестностях.

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В Киеве закончили снимать фильм "Собачки": что известно

Главную роль исполнила ведущая Нового канала и блогер Леся Никитюк, для которой этот проект стал дебютом в кино. Ее героиня – амбициозная и эгоистичная Яна, которая из-за загадочного проклятия сталкивается с непредсказуемой ситуацией: каждый ее любовник превращается в собаку. Это испытание учит героиню настоящей заботе и любви, а также помогает ей переосмыслить свое отношение к жизни.

Рабочий процесс не обошелся без вызовов: некоторые сцены снимали под звуки столичной ПВО и в условиях воздушных тревог. Погода также преподносила сюрпризы: ранняя осень по сюжету требовала солнечной погоды, но дожди в конце сентября не раз заставляли откладывать сцены.



Леся Никитюк на съемках "Песиков" / Фото Пресс-служба

Одной из особенностей фильма стало привлечение большого количества собак. В главных "собачьих" ролях – шесть собак, каждый из которых имел дублера. Всего в съемках приняли участие более 100 четвероногих актеров, как дрессированных, так и обычных, прошедших кастинг среди фанатов фильма или которых команда привлекла из Гостомельского приюта. Это первое в Украине кино, где одновременно снималось столько собак.

Работать с собаками – крайне трудно, особенно со всеми ограничениями и рисками, которые сопровождают съемки в Украине сейчас. Несмотря на месяцы репетиций на площадке все равно происходили разные ситуации: зарождалась дружба, возникали конфликты. Но в конце концов все "хвостатики" стали нашими друзьями,

– отмечает продюсер Анна Елисеева.

Другой интересной особенностью стали "двойные" роли для актеров-мужчин и их собак. Для каждого персонажа тщательно подобрали четвероногого соответствия, похожего как по внешности, так и по темпераменту.

В общем лента собрала талантливую команду актеров. Компанию Лесе Никитюк на экране составили Тарас Цимбалюк ("Первые дни", "Поймать Кайдаша", "Связь", "Конотопская ведьма"), Артур Логай ("Киев днем и ночью", "Поймать Кайдаша", шоу "Танцы со звездами"), Дмитрий Сова ("Черкассы", "Между нами"), Артемий Егоров ("Соседка"), Кирилл Ганин, Повар Данил и Владимир Ращук.



Тарас Цимбалюк на съемках "Песиков" / Фото Пресс-служба

Благодаря разноплановым актерам и нетипичному сюжету "Песики" выходят за пределы классической романтической комедии. Ироническая история, которая сочетает саркастический юмор с глубокими, чувственными моментами, обещает не только развлечь, но и побудить зрителей задуматься о ценности отношений и заботу о тех, кто рядом.

Фильм снял режиссер Алексей Есаков, известный своими работами над "Первыми днями" и "Пограничниками". За визуальную часть отвечал оператор Владимир Иванов ("Плохие дороги", "ШТТЛ"), а продюсированием занимались Анна Елисеева и Анастасия Лодкина, которые уже работали вместе над сериалом "Первые дни".

Накануне команда "Песиков" выпустила первый тизер ленты. Премьера фильма запланирована на 6 марта 2025 года.