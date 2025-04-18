В Украине появится новый комедийный сериал, который сможет сблизить каждую семью: что это за лента

Стартовали съемки комедийного сериала "Семья по воскресеньям" для Нового канала. Теплая история о семейных отношениях выйдет осенью 2025 года.

В новой украинской комедии появятся любимые актеры: Остап Ступка, Виталина Библив, Мария Стопник, Евгений Лесничий, Анастасия Иванюк, Тарас Цимбалюк, Ксения Вертинская и другие. В материале Кино 24 узнаете больше о ленте.

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Что известно о новой украинской комедии "Семья по воскресеньям"

По словам режиссера, эта история наполнена теплотой, любовью и, конечно, юмором. Несмотря на это, в ее центре – совсем не идеальная украинская семья Романчуков, которую можно назвать типичной дисфункциональной семьей.

По сюжету, отец семейства Михаил, который провел 20 лет на заработках в Италии, выдвигает условие: каждое воскресенье вся семья должна собираться в родительском доме на ужин, чтобы восстановить семейные ценности и компенсировать потерянное время. Однако каждая такая встреча вместо единения каждый раз превращается в настоящую бытовую вакханалию.

Очень надеюсь, что нам удастся порадовать зрителей не только смешными ситуациями, в которые будут попадать наши герои, но и ансамблем замечательных актеров, которые в нашем сериале часто будут представлены в весьма необычных амплуа,

– рассказал Виктор Медведский.



Остап Ступка на съемках комедии / Фото Пресс-служба

Чтобы найти идеальный актерский состав, команда проекта провела немало кастингов. Им было важно сформировать настоящую семью с естественным взаимодействием и химией, в которую зрители поверят. В результате главную роль отца в сериальной семье получил Остап Ступка.

У нас с моим персонажем есть сходство – я тоже хочу собрать всех своих детей вместе. Просто обстоятельства разные. Мой персонаж всю жизнь работал, чтобы семья была в достатке, но из-за этого практически потерял ее. Поэтому теперь пытается вернуть,

– рассказывает актер.

Кстати, Виталину Библив зрители увидят в совершенно неожиданном образе. История обещает быть удивительно теплой и светлой, способной объединить за просмотром всю семью.