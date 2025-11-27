Почему стоит посмотреть новый высокорейтинговый фильм с Эль Фэннинг, который является номинантом на Оскар

Прекрасным завершением этого, насыщенного качественным кино, года может стать норвежская драмеди "Сентиментальная ценность" режиссера Йоакима Триера, который ранее уже подарил нам "Худшего человека в мире".

Картина, в которой одну из главных ролей исполнила популярная американская актриса Эль Фэннинг, выходит в украинский прокат уже 4 декабря, а потому 24 Канал собрал для вас список причин, почему стоит посмотреть этот фильм.

Интересный постмодернистский сюжет

На экране разворачивается история одной норвежской семьи. Две взрослые дочери, после смерти своей матери, встречают на пороге фамильного дома собственного отца, покинувшего семью много лет назад, а теперь стремится вернуться в их жизнь и наладить утраченный контакт. Будучи известным кинорежиссером, он предлагает старшей дочери, которая стала популярной театральной актрисой, роль в своем новом частично автобиографическом фильме, но та отказывается.

"Сентиментальная ценность": смотрите онлайн трейлер фильма

Голливудская звезда в эпицентре норвежской драмы

После отказа родной дочери, на одном из кинофестивалей судьба сводит протагониста с популярной американской актрисой Рэйчел Кэмп, образ которой собственно и воплотила Эль Фэннинг. Поскольку Рэйчел обожает его творчество, то, лишь услышав о замысле снять новый фильм, сразу же сама предлагает свою кандидатуру на вакантную главную роль. Получается, что Фэннинг играет здесь практически саму себя – популярную американскую актрису, что приехала сниматься в чрезвычайно личном фильме гениального норвежского режиссера.

Талантливые компаньоны по обе стороны камеры

Если мы уже заговорили о кинопроизводстве, то стоит сказать несколько слов о создателе "Сентиментальной ценности". Режиссером и сценаристом фильма выступил талантливый норвежец Йоаким Триер, лауреат многочисленных международных фестивалей и номинант на кинопремию "Оскар".

По другую сторону камеры компанию Эль Фэннинг составили знаковые скандинавские актеры. Роль отца досталась легендарному Стеллану Скашгорду ("Дюна", "Нимфоманка"), а его экранную дочь сыграла прекрасная Рената Реинсве, знакомая зрителям благодаря предыдущим фильмам Триера. Ее перформанс в "Худшем человеке в мире" был отмечен призом за Лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале 2021 года.



"Сентиментальная ценность" / Кадр из фильма

Один из фаворитов сезона наград

Мы уже упомянули о фестивальном триумфе предыдущей работы режиссера, но новая картина планирует превзойти все те успехи. В Каннах "Сентиментальная ценность" уже успела получить Гран-при – вторую по престижности награду кинофестиваля. Также ленте пророчат несколько номинаций на Оскар и даже потенциальную победу в категории "Лучший международный фильм".

Высокие оценки зрителей

Понравился фильм не только фестивальному жюри или американским киноакадемикам, но и представителям профильной прессы и зрителям. В настоящее время на популярных сайтах-агрегаторах лента имеет довольно высокие рейтинги: 86/100 на Metacritic, 8/10 на IMDb и 4,2/5 на Letterboxd.