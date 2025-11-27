Чому варто подивитись новий високорейтинговий фільм з Ель Феннінґ, який є номінантом на Оскар

Прекрасним завершенням цього, насиченого якісним кіно, року може стати норвезька драмеді "Сентиментальна цінність" режисера Йоакіма Трієра, який раніше вже подарував нам "Найгіршу людини у світі".

Картина, у якій одну з головних ролей виконала популярна американська акторка Ель Феннінґ, виходить в український прокат уже 4 грудня, а тому 24 Канал зібрав для вас список причин, чому варто подивитись цей фільм.

Цікавий постмодерністський сюжет

На екрані розгортається історія однієї норвезької родини. Дві дорослі доньки, після смерті своєї матері, зустрічають на порозі фамільного будинку власного батька, що покинув сім’ю багато років тому, а тепер прагне повернутися в їх життя та налагодити втрачений контакт. Будучи відомим кінорежисером, він пропонує старшій доньці, яка стала популярною театральною акторкою, роль у своєму новому частково автобіографічному фільмі, але та відмовляється.

"Сентиментальна цінність": дивіться онлайн трейлер фільму

Голлівудська зірка в епіцентрі норвезької драми

Після відмови рідної доньки, на одному з кінофестивалів доля зводить протагоніста з популярною американською акторкою Рейчел Кемп, образ якої власне і втілила Ель Феннінґ. Оскільки Рейчел обожнює його творчість, то, лиш почувши про задум зняти новий фільм, одразу ж сама пропонує свою кандидатуру на вакантну головну роль. Виходить, що Феннінґ грає тут практично саму себе – популярну американську акторку, що приїхала зніматись у надзвичайно особистому фільмі геніального норвезького режисера.

Талановиті компаньйони по обидва боки камери

Якщо ми вже заговорили про кіновиробництво, то варто сказати кілька слів про творця "Сентиментальної цінності". Режисером і сценаристом фільму виступив талановитий норвежець Йоакім Трієр, лауреат численних міжнародних фестивалів та номінант на кінопремію «Оскар».

По інший бік камери компанію Ель Феннінґ склали знакові скандинавські актори. Роль батька дісталась легендарному Стеллану Скашгорду ("Дюна", "Німфоманка"), а його екранну доньку зіграла прекрасна Рената Реінсве, знайома глядачам завдяки попереднім фільмам Трієра. Її перформанс у "Найгіршій людині у світі" було відзначено призом за Найкращу жіночу роль на Каннському кінофестивалі 2021 року.



"Сентиментальна цінність" / Кадр з фільму

Один із фаворитів сезону нагород

Ми вже згадали про фестивальний тріумф попередньої роботи режисера, але нова картина планує перевершити всі ті успіхи. В Каннах "Сентиментальна цінність" вже встигла отримати Гран-прі – другу за престижністю нагороду кінофестивалю. Також стрічці пророкують кілька номінацій на Оскар і навіть потенційну перемогу в категорії "Найкращий міжнародний фільм".

Високі оцінки глядачів

Сподобався фільм не лише фестивальному журі чи американським кіноакадемікам, але й представникам профільної преси та глядачам. На цей час на популярних сайтах-агрегаторах стрічка має доволі високі рейтинги: 86/100 на Metacritic, 8/10 на IMDb та 4,2/5 на Letterboxd.