"Этой стране пи*дец": Серебренников остро отреагировал на решение россии "закрыть" его театр

Одиозный Кирилл Серебренников, выступающий за мир с лозунгом "Нет войне", глубоко разочарован властью России. По словам режиссера, она вроде бы закрыла его Гоголь-Центр. Но, в связи с позицией режиссера, там просто сменят руководителей.

Стоит отметить, Кирилл Серебренников – российский режиссер, представлявший в этом году свой фильм "Жена Чайковского" в Каннах. На пресс-конференции он дерзко выступил против бойкота русской культуры, назвав его "несносным", и призвал прекратить санкции против олигарха Абрамовича, несмотря на лозунг "Нет войне", передает 24 канал.

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Кирилл Серебренников остро отреагировал на решение России "закрыть" его "Гоголь-Центр"

По мнению бывшего художественного руководителя "Гоголь-центра" Серебренникова, власти решили закрыть театр, который основали в 2013 году, "за позицию", "за честность", "за попытку воли" и "за то, что все месяцы идет война …актеры, протестуя против войны, не выходят на поклоны, заканчивая каждый спектакль изображением голубя мира".

"Последним спектаклем будет спектакль "Я не участвую в войне" по поэзии Юрия Левитанского", – отметил Серебренников в своем инстаграме. Он добавил, что с точки зрения искусства это не просто вредительство – это убийство: "Еще одно обычное убийство. Да, пожалуйста, и запомните".

Однако его не закрыли, как утверждает Серебренников, а сменили руководство и поменяли название.

Кроме этого, режиссер опубликовал сторис, где отметил, что такое решение власти россии свидетельствует, что "в этой стране (россии, – 24 канал) с таким руководством и дегенеративно-рабским складом ума окончательно пи*дец". А всех, кто участвовал в этом процессе, он послал нах*й. Серебренников также заявил о том, что они просто исчезнут как пыль и грязь.



Серебренников остро отреагировал на решение россии "закрыть" его Гоголь-Центр / Скриншот сторис

Реакция сети

Подписчики Кирилла яростно реагируют на такую новость. Они подчеркивают, что "в стране (россии, – 24 канал) ничего не осталось, а Москва закончилась". Кроме того, подписчики немного пожаловались на россию и отметили, что стране-агрессорцы – несчастной стране – не нужны театры.

Еще один подписчик написал, что позиция Серебренникова дряблая и хитрая. Ведь "Нет войне" – это сциклива и классическая позиция хорошего россиянина. "У вас очень удобная позиция и у всего вашего театра – за мир и против войны". Больше комментариев: