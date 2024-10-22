Актер сериала "Женский доктор" честно признался, готов ли пойти на фронт: "Имею военную профессию"

Сергей Кисель рассказал, что в начале полномасштабного российского вторжения вместе с семьей выехал в Хмельницкий, откуда он родом. Там актер обратился в военкомат, надеясь выполнить свой гражданский долг.

Однако, после медицинского осмотра, ему сообщили, что он не подходит для службы из-за проблем со здоровьем и отправили домой. Сейчас он обновил свои медицинские данные и стал на учет.

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Сергей Кисиль о походе в военкомат

По словам Сергея Киселя, в начале большой войны в Украине он ходил в военкомат и был готов выполнить свой гражданский долг. Однако, после прохождения медицинского осмотра, ему сообщили, что он не подходит для службы по состоянию здоровья. Тогда актера отправили домой, сняв с учета.

По новому закону обновил свои данные, стою на учете и даже имею военную профессию,

– отметил Кисель.

Сергей Кисель отмечает, что ему может прийти повестка. И если это произойдет, он осознает, что будет вынужден взять в руки оружие и отправиться на передовую, чтобы защищать Украину.

Конечно, может прийти повестка. От этого никуда не денешься, кто-то должен защищать нашу землю. А кому защищать?

– добавил Кисель.

Сергей убежден, что защита Украины является общим делом всех ее граждан, и даже если его физическое состояние не позволяет служить сейчас, в случае необходимости он готов стать на защиту своей страны.