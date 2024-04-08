Ранее Сергей Коновал работал кинооператором и режиссером. Он создавал важные фильмы для украинской истории, в частности об УПА, но параллельно с этим посвятил свою жизнь борьбе за независимость Украины.

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На фронте погиб украинский кинорежиссер Сергей Коновал

На передовой в бою против российских оккупантов погиб лейтенант Сергей Коновал, командир второй роты второго батальона 67-й бригады ВСУ. Его знают также под позывным "Норд".

9 апреля с режиссером будут прощаться на Майдане Независимости в Киеве, а 10 апреля его похоронят родном городе Тернополе.

Погиб мой друг, побратим, доброволец, офицер ВСУ, человек, который был рядом с 2016 года. Мой, Друг, ты – большая гордость нашей страны и тяжелая потеря. Ты, моя настоящая боль и мое вечное воспоминание,

– написал Михаил Ухман.

Сергей Коновал пошел воевать еще в 2014 году

Известно, что Сергей Коновал присоединился к борьбе против российских оккупантов сразу после начала российско-украинской войны в 2014 году, вступив в состав Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор".

Говорят, что незаменимых нет, но и неповторимых тоже. Сергей Коновал был одним из таких. Забегая вперед, скажу, что он мог работать стоматологом – это его основная профессия; путешествовать по странам Европы и за океаном, однако Сергей выбрал другую жизнь,

– рассказал Михаил Ухман.

После снижения интенсивности боевых действий, Сергей начал активно работать в просветительском направлении. Как руководитель Резервной сотни ДУК на Тернопольщине, "Норд" учил молодежь и готовил будущий резерв для возможных боевых действий с оккупантами.

Параллельно с работой с молодежью, Сергей работал как кинооператор. Именно он был инициатором создания фильма об украинских киборгах под названием "Чуть ниже неба".

Кроме этого, вместе с командой он занимался созданием короткометражных лент об украинских воинах, объединенных в проект под названием #Здобули_життя_вічне_вбою.

Друг Сергея говорит, что за десять лет войны "Норд" точно сделал для Украины больше, чем некоторые чиновники или депутаты. Поэтому это невероятно страшная потеря для страны и большая боль для нас всех.