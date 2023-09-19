Впрочем, в разговоре с 24 Каналом оператор "Довбуша" честно признался, что "если выбирать между кино и получением нашей победы, независимости, то я выбираю все-таки победу и независимость". На войну, по его словам, сейчас нужны немалые средства.

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Сергей Михальчук об игровом и документальном кино во время войны

Сергей размышлял о том, нужно ли сейчас вкладывать деньги в кинематограф. "Я просто вижу, что происходит на фронте. Один фильм сейчас – это один танк, это Челленджер или Леопард. Ну, то есть я честно говорю как кинематографист, я все понимаю, что надо снимать кино, чтобы поддерживать отрасль. Но как сейчас?" Как человек я вижу, как истекает кровью страна".

Говорят, что у нас очень многочисленная армия, она очень оборудована. Да, у нас есть вооружение, но его недостаточно. Это тревожит. И это может стать огромной проблемой этой войны, от чего и гибнут наши ребята,

– сказал он.

Оператор поделился, что нам сейчас нужны не только фильмы, но и образование и медицина. "И поддержать сейчас нужно наших пенсионеров, о которых никто не говорит, но их сейчас стало гораздо меньше".

Сергей Михальчук / Фото предоставлено 24 Каналу

В стране сейчас не хватает средств или средства, по словам Сергея, частично идут не туда. Он уверен, что если мы сейчас не будем вкладывать все в армию, то мы можем и не выиграть эту войну.

Мне сложно судить сейчас, находясь в армии, но я вижу огромные проблемы в обществе. И все можно списать на войну, но все равно сознание с этим не соглашается. И я вижу, что сейчас, если мы не будем все вкладывать в армию, то мы можем и не выиграть эту войну,

– поделился он.

Как сказал Михальчук, нам точно необходимо сейчас документальное кино. И частично нужно переориентировать наших специалистов на документальные проекты. "Каждый из нас должен сделать выбор. Это вопрос нашей независимости, жизни следующих поколений, движения нашего вектора. Поэтому я считаю, что если можно привлечь иностранные средства, средства инвесторов и снимать, то тогда можно снимать игровые фильмы, но не беря деньги у государства", – заметил Сергей.

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Что известно о фильме "Довбуш"

Напомним, 24 августа в украинский кинопрокат вышел один из самых дорогих украинских фильмов "Довбуш". Бюджет фильма составляет около 120 миллионов гривен. К массовым сценам привлекали более 500 актеров, а съемки длились в общей сложности 108 дней с перерывами. В фильме привлечены около 50 природных и исторических локаций – снимали на Скалах Довбуша, в Свиржском замке, в селе Микуличин, Ясиня, Криворовня, Тернопольской области, Киеве и области, а также на территории заповедника Свидовец.

Режиссером "Довбуша" стал Олесь Санин. Он одноклассник Сергея Михальчука и дружит с ним уже около 45 лет. За это время они вместе работали над другими двумя картинами Санина: "Поводырь" (2014 год) и Мамай" (2003 год). В интервью 24 Канала Сергей описал работу с Олесем: "Мы достаточно хорошо знаем друг друга. Мы еще в школе сидели за одной партой. А в работе все довольно традиционно. Есть методология. Сначала есть разработки, мизансцены, потом проходят актерские репетиции и каскадерские. Все это – общий алгоритм, который четко работает как в практической медицине. Не нужно там что-то менять местами, или путать какие-то вещи. Это производственные протоколы".

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