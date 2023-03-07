Моя "лебединая песня", – Сергей Притула завершил карьеру актера озвучиванием Фрола в "Мавке"

Сергей Притула завершил свою актерскую карьеру. Его последним проектом стала анимационная лента "Мавка. Лесная песня", где он озвучил персонажа Фрола.

Телеведущий в прошлом, а ныне основатель одноименного благотворительного фонда Сергей Притула поделился своим впечатлением от работы над "Мавкой". К тому же, пожелал творческой команде успешного проката в Украине и за ее пределами.

Смотрите также "Мавка" показала феноменальный результат кассовых сборов: 25 миллионов гривен за первый уикенд

Сергей Притула озвучил Фрола в "Мавке"

Сергей Притула подарил свой голос чопорному Фролу, стилисту Килины. Озвучивание прошло еще до начала полномасштабной войны. Участие в проекте "Мавка" стало последней работой Сергея в развлекательной сфере, завершив свою карьеру актера и шоумена.

Я очень любил озвучивать мультипликационных героев. Потому что это было двойное удовольствие: и детям-зрителям удовольствие, и за заработанные за озвучку средства другим деткам помощь. В детдомах, интернатах, реабилитационных центрах. Моей "лебединой песней" в этой области стала озвучка Фрола в мультике "Мавка",

– отметил он.

"А фонд Маши Ефросининой получил донат на реабилитацию девушек, пострадавших от сексуального насилия во время войны. Желаю мультика успешного проката в Украине и за ее пределами!", – дополнил он.

"Хотя образ Фрола совсем не похож на образ Сергея, он быстро вошел в роль, импровизировал и придумывал шутки для своего героя прямо в студии звукозаписи", – говорят в пресс-службе фильма.

Фрола в анимационном фильме "Мавка. Лесная песня" нельзя назвать положительным героем. Но Сергей Притула признался, что как раз таковых и любит, поскольку "положительные персонажи всегда пресны". Он отметил: "Можно поиграть с характером. Плюс, он меняется на протяжении мультфильма. Где-то он подлый, где-то мужественный, а где-то совсем не тот, за кого себя выдает. Счастлив завершить свою актерскую карьеру именно с Фролом", — сказал он. Сергей Притула.



Сергей Притула озвучил Фрола в мультфильме "Мавка. Лесная песня" / Фото пресс-службы

Напомним, кроме "Мавки" Сергей притула озвучил Тролля в "Снежной Королеве" (2012 год), кролика Снежка в Секретах домашних животных (2016, 2019 годы) и Нестора Летописца в "Похищенной принцессе: Руслан и Людмила".