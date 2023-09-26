В частности, в ленте появится украинофоб Сергей Никоненко, ранее назвавший Одессу и Николаев российскими городами. Фильмирование продолжается в Севастополе, Ялте, Гурзуфе и Херсонесе, передает 24 Канал.

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Сергей Жигунов снимает в Крыму пропагандистский фильм

Жигунов рассказал российским СМИ, что к актерскому составу присоединились также Алексей Шевченко, Дмитрий Ульянов, Ольга Тумайкина, Кристина Бабушкина, Александр Лыков. Следует отметить, что вся съемочная группа незаконно приехала на полуостров.

Картина Жигунова предназначена для детей и будет рассказывать о курсантах севастопольского филиала Нахимовского училища. Группа людей будет искать клад, который адмирал Нахимов спрятал во время Крымской войны. По словам режиссера, подобные фильмы помогают "воспитать у юных зрителей любовь к Родине", потому что "бывает такой патриотизм напускной, плакатный, вызывающий в большей степени отторжение".

Сергей Жигунов снимает в Крыму фильм для детей / Фото из инстаграма режиссера

К слову, Сергей Жигунов не высказывал свою позицию по поводу войны в Украине. Однако его жена, Виктория, в 2022 году заявила в инстаграме, что их власть предоставляет ложную информацию. Она сказала, что в Украине нет нацистов, и осудила действия российских военных, убивающих мирное население Украины. Но позже Виктория удалила свой пост.

В 2023 году Украина ввела санкции против Сергея Жигунова из-за его поддержки войны в Украине и аннексии Крыма. Кроме этого, режиссер является фигурантом базы данных центра "Миротворец" за неоднократное незаконное посещение оккупированного Крыма.