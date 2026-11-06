В сериале "Друзья" она играла сексуальную маму Чендлера, а теперь, в 76 лет, завела аккаунт на OnlyFans

Телевизионная мама Чендлера Бинга решила, что 76 лет – отличный возраст, чтобы покорять OnlyFans. Правда, любителям пикантного контента придется немного разочароваться.

Американская актриса Морган Фэйрчайлд, сыгравшая Нору Тайлер Бинг в сериале "Друзья", объявила о регистрации на OnlyFans. Как сообщает People, знаменитость решила использовать платформу для общения с поклонниками и публикации личного контента.

"Я буду выкладывать новые фотографии и видео. И прежде чем кто-то спросит – нет, не такие!" – пошутила актриса.

По словам Фэйрчайлд, она планирует делиться забавными моментами из своей жизни, размышлениями на разные темы и рассказывать о своем увлечении наукой. Актриса призналась, что зрители хорошо знают ее экранные образы, эффектные наряды и пышные прически, но почти ничего не знают о ее настоящих интересах.

К слову, знаменитость и не думает заканчивать карьеру. В 2026 году она вернулась в сериал "Дерзкие и красивые" после 17-летнего перерыва, а также ведет подкаст "2 Bitches From Texas" вместе со своей сестрой Кэтрин Гартт.

Ранее мы уже рассказывали о голливудской звезде, которая завела страницу на OnlyFans в 85 лет.