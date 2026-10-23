HBO тратит баснословные суммы на "Гарри Поттера": во сколько обходится один эпизод

Новый сериал о Гарри Поттере еще не вышел на экраны, а его бюджет уже может составить конкуренцию самым дорогостоящим телевизионным проектам в истории.

Первый сезон "Гарри Поттера" может стать одним из самых дорогих в истории HBO. Как сообщает Deadline, на производство сериала, возможно, было выделено около 201 миллиона долларов, хотя окончательный бюджет пока остается неизвестным.

Сколько стоит новый сериал "Гарри Поттер"

Журналисты обратили внимание на финансовую отчетность британской компании Plum Jam Productions, через которую осуществляется производство сериала.

В 2025 году, когда начались съемки, ее доход составил примерно 175 миллионов долларов. Если учесть еще и показатели за 2024 год, общая сумма достигает около 201 миллиона долларов.

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По предварительным подсчетам, производство одного эпизода может обходиться примерно в 25,2 миллиона долларов. Для сравнения: серия финального сезона "Игры престолов" стоила около 15 миллионов долларов.

Правда, называть эти цифры окончательными пока рано. Компания ранее работала и над другими проектами, поэтому не все ее доходы обязательно связаны с "Гарри Поттером". HBO официально бюджет не комментирует.

Напомним, что премьера нового сериала "Гарри Поттер" запланирована на декабрь 2026 года. HBO собирается посвятить каждой из семи книг Джоан Роулинг отдельный сезон, поэтому зрителям обещают гораздо более подробную экранизацию знакомой истории.