В Украине выйдет новый сериал "Голова": как в нем снимали домашних животных

Уже совсем скоро ожидите осенью премьера: украинский 16-серийный ситком "Голова" выйдет 6 ноября. История о перспективной молодежи и украинском селе. Большинство событий разворачиваются в очень заброшенном селе Антоновка.

Кроме главных персонажей и привычных актеров массовых сцен были и важные "непрофессиональные актеры", в частности, животные, которые также имели прописанные роли.

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Съемки животных в сериале "Голова"

Режиссер ленты Олег Туранский поделился, что в сериале снимались разные животные. Село, в котором проводились съемки, находилось неподалеку от Киева. Но там культура разведения домашних животных почти утрачена. Съемочной группе нужно было в кадре стадо коров, однако, оказалось, что в деревне есть только две:

"Поэтому мы прибегли к стоковому материалу и использовали видео, снятое во время работы над пилотной серией. А "пилот" снимался три года назад в другой деревне, где коровы были", – поделился Туранский.



Съемки сериала "Голова" / Прессслужба Нового канала

Также режиссер рассказывает, что некоторые животные снимались не только в массовых сценах, но и имели достаточно ответственные миссии, например коза Зозулька, которая как профессиональный актер четко выполняла поставленные задачи.

Она даже мекала точно в необходимых местах. В одном эпизоде должна была уйти от хозяйки и сделала это просто филигранно, пробежав совершенно четко по запланированной траектории. Было несколько дублей, и в каждом она отработала без нареканий,

– рассказал Олег Туранский.

Также в съемках принимал участие маленький декоративный петух, поразивший съемочную группу своим актерским мастерством, признался режиссер.

Одна из серий, по сути, полностью посвящена ему. Там есть такой забавный кадр, когда героиня чешет ему холку, а петух закрывает глаза и просто млеет от этого. Мы никогда такого не видели, так что были просто поражены, потому что петух отыграл, как настоящий актер,

– поделился Туранский.

Сериал будет доступен уже 6 ноября в 19.00 на Новом канале. Смотрите и наслаждайтесь игрой не только профессиональных актеров, но и животных в кадре.

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