Если вы фанат остросюжетных, интересных киноисторий, то наша новая рекомендация точно придется вам по вкусу. Это сериал "Неукротимый", который стал самым популярным на стриминговой платформе Netflix.

Кстати, ранее мы также рассказывали о мелодраме, которая стала лучшей на стриминге за последний период. В материале Кино 24 узнаете больше о сюжете ленты "Неукротимый" и стоит ли ее смотреть.

Что известно о сериале "Неукротимый": стоит ли его смотреть?

Премьера сериала "Неукротимый" состоялась 17 июля 2025 года, а уже сегодня лента является самой популярной на стриминговой платформе Netflix среди украинских кинозрителей.

Основным преимуществом ленты является то, что она сочетает криминал, драму, детектив, триллер. Более того, это все можно посмотреть всего за несколько вечеров, ведь детектив насчитывает всего 6 эпизодов, которые можно очень быстро пересмотреть.

Главные роли сыграли Эрик Бана, Сэм Нилл, Розмари Девитт, Лили Сантьяго, Уилсон Бетел.

"Неукротимый": смотрите онлайн трейлер сериала

В центре сюжета сериала – жестокое убийство, которое происходит в национальном парке Йосемити. Специальный агент Службы национальных парков Эрик начинает расследование, его работа заключается в том, чтобы обеспечить соблюдение законов на просторах дикой природы. Однако это дело становится непростым для него и заставляет окунуться в мрачные закоулки парка и снова пережить до сих пор не распутанный клубок загадок и боли, которые родились в его прошлом.

Зрители отмечают, что это классно сделанный детективный минисериал. Сюжет – интересный, развязка – неожиданная, персонажи, атмосфера, диалоги, музыкальное сопровождение – все супер. А пейзажи – это вообще отдельный кайф! Поэтому, если вам хочется окунуться в особую киноисторию, сериал "Неукротимый" станет идеальным вариантом для просмотра.