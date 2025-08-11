На стриминговой платформе Netflix можно посмотреть фильм "Мой год в Оксфорде". Эта лента станет идеальным вариантом на вечер. В материале Кино 24 рассказываем больше о сюжете.

О чем сюжет фильма "Мой год в Оксфорде"?

Премьера фильма "Мой год в Оксфорде" состоялась 1 августа 2025 года, а уже сегодня лента является одной из самых популярных на стриминговой платформе Netflix. Она стала фаворитом среди украинских зрителей и заняла первое место в рейтинге самых крутых фильмов на сегодня.

Если вы хотите расслабиться и окунуться в мир самопознания, любви, дружбы, Оксфордского университета, столкновения культур, комедии и драмы – все это вы можете найти в этой ленте.

"Мой год в Оксфорде": смотрите онлайн трейлер фильма

Главные роли в ленте воплотили София Карсон, Кори Милкрист, Дюгрей Скотт, Кэтрин МакКормак и другие.

В центре сюжета – Анна, которая отправляется в Великобританию, чтобы реализовать свой потенциал и осуществить свою детскую мечту. Казалось бы, все идет по плану, но в один момент она встречает местного жителя, который переворачивает ее жизнь с ног на голову. Эта встреча навсегда меняет судьбу для них обоих.