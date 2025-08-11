Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Variety. Тогда Томпсон подумала, что это все шутка, но сегодня помнит этот диалог дословно.

Эмма Томпсон рассказала о телефонном разговоре с Трампом: что она сказала?

Актриса рассказала, что получила телефонный звонок во время съемок в фильме "Основные цвета". Это политическая драма об избирательной кампании Билла Клинтона в 1998 году. Тогда Томпсон сыграла главную роль. И именно в этот период, во время съемок, ей позвонил Дональд Трамп.

Актриса признается, что сначала подумала, что это шутка, однако и сегодня дословно помнит диалог с тогда еще будущим президентом. Она говорит, что он представился и сказал, что очень хотел бы, чтобы она остановилась в одном из его отелей и, возможно, они могли бы вместе поужинать.

"Привет, это Дональд Трамп". Я сказала: "Чем могу помочь?" Я думала, что ему нужны указания. Он сказал: "Я бы очень хотел, чтобы вы остановились в одном из моих замечательных отелей, и, возможно, мы могли бы поужинать вместе",

– процитировала Трампа звезда экрана.

Эмма говорит, что ей было дискомфортно, но уже теперь она относится к той ситуации с юмором. И добавляет, что, возможно, если бы она согласилась на свидание, то могла бы изменить ход американской истории.

Зрители хорошо знают Эмму Томпсон по ролям во франшизе "Гарри Поттер", фильмах "Круэлла" и "Реальная любовь". Она является одной из самых популярных британских звезд Голливуда и лауреатом одной из самых престижных кинопремий мира – Оскар.