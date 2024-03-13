От него сходит с ума весь TikTok: новый драматический сериал на Netflix, который разобьет вам сердце

Если вам хочется высвободить эмоции и посмотреть интересную ленту, Netflix имеет для вас отличный вариант сериала на вечер. Лента "Один день", которая заполонила своими отрывками и цитатами весь TikTok.

Премьера этой романтической драмы состоялась 8 февраля. Стриминговая платформа Netflix адаптировала историю романа Дэвида Николса в британский сериал, который состоит из 14 эпизодов.

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Сериал "Один день": о чем сюжет

Сериал Netflix рассказывает историю взаимоотношений двух главных персонажей, Эммы и Декстера. Их пути пересекаются 15 июля 1988 года на выпускном в Эдинбургском университете. После этого они проводят еще один день вместе, а потом идут своими путями, ища свое предназначение, влюбляясь, работая и решая различные жизненные проблемы.

Эмма и Декстер растут и взрослеют, но сохраняют связь друг с другом. На протяжении 14 эпизодов зрители следят за их жизнью, которая разворачивается в один и тот же день, 15 июля, но в разные годы.

"Один день": смотрите онлайн трейлер фильма

Сериал пронизан цитатами, которые разрывают сердца всем, кто просмотрел эту историю. Вот несколько из них:

"Это одна из самых больших космических загадок. Как так получается, что какой-то совершенно незнакомый незнакомец может стать самым важным человеком в вашей жизни"

"Все люди говорят, что ты замечательная, талантливая, умная. А я годами тебе это говорю. Так почему ты до сих пор не веришь?"

"Она любила его слишком рано, а он полюбил ее слишком поздно"

Эмоциональные отзывы на TikTok: пользователи делятся своими впечатлениями

В сети собрано немало видео, где после просмотра сериала зрители делятся своими эмоциями. Большинство из них признается, это сериал, который разбил им сердце. Вот, что они пишут:

"Я плакала два часа после просмотра. "

"Я не знаю, как вернуться к нормальной жизни после этого"

"Я сейчас просто читаю комментарии, чтобы убедиться, что люди чувствуют то же, что и я"

"Я не мог сдержать слез, когда он плакал на кровати в доме своего отца".

"Последние два эпизода просто убили меня. Я почувствовал их до глубины души".

"Один день": почему этот сериал особенный

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В каждом эпизоде события разворачиваются 15 июля, что делает невидимыми для зрителей важные моменты в жизни Эммы и Декстера, которые случаются в течение остальной части года.

С целью подчеркнуть связь между героями, режиссер решила создать уникальный визуальный язык, доступный только им. Молли Мэннерс фиксировала их взгляды, позволяя зрителям наблюдать, как Эмма смотрит на Декстера и наоборот, даже если сами персонажи не замечают этого.

Даже когда главные герои находились в разных местах, их действия часто выглядели подобным образом, например, в Риме и Вулверхэмптоне. Когда Эмма и Декстер были отдельно, в сериале четко демонстрировали, как они тоскуют друг по другу.