Культовый сериал "Офис": интересные факты о ситкоме, который стал любимцем миллионов

В коллекцию лучших комедийных сериалов начала 21 века безусловно можно зачислить "Офис". Этот ситком поразил зрителей с первых серий и пришелся по душе миллионам по всему миру.

Несмотря на то, что сериал вышел на экраны почти 20 лет назад, он все еще остается популярным. Редакция Кино 24 подготовила ряд интересных фактов о ситкоме "Офис".

Смотрите также Для весенних вечеров: 5 высокорейтинговых мини-сериалов с небанальным сюжетом

О чем сериал "Офис"

Этот ситком зрители впервые увидели на своих экранах в 2005 году. Оригинальный формат мокьюментари и харизматичные актеры придали сериалу особый шарм.

Одним из основных преимуществ "Офиса" являются его персонажи. Они яркие, запоминающиеся и очень разнообразные. Каждый из них имеет свою индивидуальность, свои сильные и слабые стороны. Это позволяет зрителю находиться с ними "на одной волне".

Сюжет фильма рассказывает о региональном отделении компании "Дандер Миффлин", занимающейся продажей офисной бумаги.

Председательствует в офисе довольно неординарный, и одновременно энергичный и эмоциональный начальник Майкл Скотт, который не дает своим сотрудникам ни скучать, ни расслабляться на рабочих местах. Однако не уступают своему шефу и его сотрудники, среди которых также хватает ярких личностей.

"Офис": смотрите онлайн трейлер сериала

Интересные факты о сериале

Первый сезон ситкома был снят в настоящем офисе. Только в течение 2 сезона NBC переместила съемки в специальную студию, которая была полностью превращена в создание интерьера офиса Dunder Mifflin. Американская версия сериала "Офис" была создана на основе британской версии, которая вышла в 2001 году. Стив Карелл, актер, сыгравший роль эмоционального босса, посмотрел всего несколько минут британской версии сериала и остановился. Каррел не стремился подражать игре Рики Джервейса в роли управляющего. Однако Джон Красински с восторгом пересмотрел весь оригинал. Несмотря на то, что у актеров был сценарий, все же в сериале использовали множество импровизаций, которые актеры делали на съемочной площадке. Многие из этих моментов остались в итоговой версии сериала. Что касается сценария популярного ситкома, то сценаристы, создавая сюжеты сериала, вдохновлялись реальными историями, которые происходили в офисах. Для того, чтобы сохранить стиль документального кино, ошибки съемочной группы умышленно оставляли в эпизодах. Так, это придавало сериалу большей "реалистичности". Кэрол Стиллс, в которую был влюблен герой сериала Майкл, сыграла настоящая жена Стива Карелла, Нэнси Карелл. У четырех актеров второго плана имена совпадают с именами своих персонажей: Анджела Мартин (Анджела Кинси), Оскар Мартинес (Оскар Нунез), Филлис Вэнс (Филлис Смит) и Крид Бреттон (Крид Бреттон). Издание Variety 12 января 2021 года со ссылкой на данные аналитической компании Nielsen назвали самые популярные по количеству просмотров сериалы 2020 года в США. Лидером рейтинга стал комедийный сериал "Офис". Так, за 12 месяцев зрители стриминговых сервисов его посмотрели более 57 миллиардов минут. Если посчитать эту огромную цифру в часы, то получается не менее впечатляющая, а именно 950 миллионов часов. Просмотр сериала помог спасти жизнь человеку. Так, в США 21-летний житель Аризоне Кросс Скотт спас жизнь женщине благодаря эпизоду из этого ситкома. По словам парня, он заметил медленно движущийся автомибиль,, за рулем которого была женщина без сознания.



Чтобы остановить машину, он подложил под ее колесо камень. После этого парень постучал в окно автомобиля, чтобы привести женщину в чувство, и когда она никак на это не отреагировала, решив разбить стекло и разблокировать дверь. Когда же Скотт проверил у нее пульс, то обнаружил, что он не прощупывался.



Вот тут он и вспомнил эпизод сериала "Офис", в котором один из персонажей, сыгранный Стивом Кареллом, пытается сделать непрямой массаж сердца тренировочному манекену. В этой серии инструктор объясняла, что для правильного темпа нажатий на груди необходимо давить в ритме композиции Staying Alive группы Bee Gees. Именно так Скот так и сделал. За минуту женщина пришла в себя, а впоследствии ее забрали в больницу.

Непрямой массаж сердца в ситкоме "Офис": смотрите онлайн эпизод из сериала

Сериал "Офис" поднимает настроение своим юмором и невероятным сатирическим взглядом на работу в офисе. Поэтому включайте ситком и наслаждайтесь просмотром.