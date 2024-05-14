Сериал "Олененок" стал хитом Netflix: как выглядит сталкерша Марта в реальной жизни
Источник:NY Post
Новинка от платформы Netflix - сериал "Олененок" – стал очередным хитом. Сюжет создан на реальных событиях: шотландский комик Ричард Хадд рассказал в нем настоящую историю, произошедшую с ним однажды.
Создатель сериала "Олененок" Ричард Гадд не хотел, чтобы зрители начинали выискивать, о каких реальных людях он снял свою кинокартину. Совсем не это было сутью его сериала.
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Настоящая Марта раскрыла личность
Несмотря на это, поклонники шоу все-таки выяснили, кто является настоящей Мартой из сериала. Это 58-летняя Фиона Харви. Она посетила телевидение после премьеры и дала интервью Пирсу Моргану.
Оставьте меня, пожалуйста. Устройте свою жизнь, устройтесь на надлежащую работу., Я в ужасе от того, что вы сделали,
– так Фиона обратилась к Ричарду Хадду.
Интервью с Фионой Харви: смотрите видео онлайн
Женщина заявила, что не смотрела сериал, но считает его "ужасным, непристойным и женоненавистническим". Теперь она получает угрозы от людей. Относительно отношений с Ричардом Хаддом, женщина сказала, что отказала ему, потому что имела бойфренда.
"Мне звонят люди, угрожают смертью. Вы знаете, это просто ужасно. Я бы не поверила в нечто подобное, и это не моя история", – сказала Фиона.
Ричард Хадд утверждает, что его шоу эмоционально правдивое на 100%. Но в нем нет четкого отображения событий, произошедших в реальной жизни. Это нельзя воспроизвести как по физическим, так и юридическим причинам. Режиссер также не называл настоящего имени Марты и говорил, что не думает, что она смогла бы узнать себя.
"Олененок": смотрите трейлер онлайн
О чем рассказывает сериал
Сюжет разворачивается вокруг бармена и комика Донни. У него непростые отношения с девушкой и сложное психологическое состояние из-за наркозависимости и пережитого сексуального насилия. Однажды в баре он встречает в баре женщину Марту и угощает ее чашкой кофе. Она же воспринимает этот жест как симпатию и начинает преследовать парня, присылая множество электронных писем и ища в городе.