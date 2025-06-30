Эта киноистория точно не была бы такой без яркого актерского состава. В материале Кино 24 рассказываем о главных героинях и как актрисы изменились с момента съемок до сих пор.

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Антонина Хижняк

Антонина Хижняк – настоящая харизма этого сериала. Ее фразы стали культовыми и разбираются на цитаты. Пожалуй, все помнят ее реплику:

Курам дала, свиньям дала, только сыну вашему не дала.

Вот как Антонина Хижняк выглядит сегодня:

Актриса снимается в топовых украинских сериалах, в частности в "Ключах от правды".

Дарья Федина

Дарья Федина сыграла в сериале "Поймать Кайдаша" главную роль. Она воплотила Мелашку, жену младшего сына Кайдашей, Лаврину.

Милая, скромная и совсем юная... именно такой она была в первых эпизодах ленты.

Однако в реальной жизни Дарья Федина изрядно умеет проявить свою позицию, в частности патриотическую. Каждый второй пост в инстаграме Дарьи – это сбор для помощи нашим защитникам. Вот как Дарья Федина выглядит сегодня:

Ирина Мак

Актриса театра и кино Ирина Мак также сыграла одну из главных ролей в сериале "Поймать Кайдаша". Она воплотила образ Кайдашихи – женщины, которая недолюбливает своих невестки. В реальной жизни Ирина является актрисой Киевского театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра. Она посвятила свою жизнь актерству. Вот как Ирина выглядит сегодня:

Также в ленте сыграли такие украинские актрисы, как Юлия Врублевская и Кристина Федорак. Правда, их роли не были главными. Со всем тем, они также изрядно запомнились украинскому зрителю.

Кстати, мы показали, где сейчас актриса, которая сыграла роль Татьяны в легендарном украинском сериале "Поймать Кайдаша"