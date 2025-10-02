В 2019 году на экраны вышел украинский сериал "Скорая" режиссера Александра Богданенко. В нем рассказывается о команде парамедиков, которые ежедневно спасают жизни, попадают в сложные и веселые ситуации.

Сериал состоит из 4 сезонов и 112 серий. Премьера последнего состоялась в 2021 году. В материале Кино 24 узнавайте, где сейчас и как изменились актеры, сыгравшие в "Скорой".

Где сейчас и как изменились актеры сериала "Скорая"?

Андрей Бурым

Андрей Бурым – актер и шоумен, родом из города Перевальск Луганской области. В сериале "Скорая" он сыграл роль главного врача. В последние годы об актере почти ничего не слышно. Сейчас Бурым снимает видео для интернет-магазина, где представлены товары для ремонта и сервиса – ролики можно найти в его инстаграме.

Андрей Бурым (2019, 2025 год) / Коллаж Кино 24

Геннадий Василенко

Игорь Шульга – герой, которого в сериале "Скорая" воплотил Геннадий Василенко. В 2022 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение против Украины, актер присоединился к войску. Летом 2025 года мужчина дал интервью изданию "Известно", где отмечалось, что он служит в Силах беспилотных систем.

Геннадий Василенко (2018, 2025 год) / Коллаж Кино 24

Ярослав Герус

Ярослав Герус также стал на защиту Украины во время полномасштабного вторжения. Летом 2025 года стало известно, что он является связистом в 118 механизированной бригаде и имеет позывной "Кадр". В интервью "Подробностям" военный рассказал, что планирует вернуться к актерству после демобилизации и мечтает сыграть комедийную роль.

Ярослав Герус / Коллаж Кино 24

Анастасия Иванюк

Анастасия Иванюк актерскую деятельность не оставила. Она, в частности, снялась в украинском сериале "Пограничники", премьера которого состоялась в 2024 году. Героиню актрисы зовут Оксана.

Заметим, что 17 ноября 2025 года выйдет 2 сезон сериала "Пограничники", который можно будет посмотреть на Киевстар ТВ. Поэтому готовьтесь к продолжению любимой истории о курсантах-пограничниках.

Анастасия Иванюк / Коллаж Кино 24

Григорий Бакланов

21 сентября 2025 года в Национальном драматическом театре имени Марии Заньковецкой состоялась премьера спектакля "Я вижу вас интересует тьма" по роману украинского писателя Иллариона Павлюка. В нем Григорий Бакланов сыграл главную роль – Андрея Александровича Гайстера.

Григорий Бакланов (2020, 2025 год) / Коллаж Кино 24

Сергей Петько

Сергей Петько родился в городе Смела Черкасской области. Является выпускником Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. В сериале "Скорая" сыграл Спартака Сергеевича Балануцу. С 2023 года актер служит в рядах Вооруженных Сил Украины.

Сергей Петько / Фото Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра

Надежда Хильская

Героиню Надежды Хильской в "Скорой" зовут Виталина Романовна Краковская. Актриса также известна по сериалам "Родительский комитет", "Вызов", "Поезд" и другими. В 2023 году она потеряла мужа – актер и военный Алексей Хильский погиб 17 августа во время выполнения боевого задания.

Надежда Хильская / Кино 24