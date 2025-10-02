Багато хто у ЗСУ: де зараз і як змінилися актори серіалу "Швидка"
- Багато акторів серіалу "Швидка" долучилися до захисту України під час повномасштабного вторгнення, яке розпочала Росія, включаючи Геннадія Василенка та Ярослава Геруса.
- Інші актори, такі як Анастасія Іванюк та Григорій Бакланов, продовжують свою кар'єру.
У 2019 році на екрани вийшов український серіал "Швидка" режисера Олександра Богданенка. У ньому розповідається про команду парамедиків, які щодня рятують життя, потрапляють у складні й веселі ситуації.
Серіал складається з 4 сезонів і 112 серій. Прем'єра останнього відбулася у 2021 році. У матеріалі Кіно 24 дізнавайтеся, де зараз і як змінилися актори, які зіграли у "Швидкій".
Де зараз і як змінилися актори серіалу "Швидка"?
Андрій Бурим
Андрій Бурим – актор і шоумен, родом з міста Перевальськ Луганської області. У серіалі "Швидка" він зіграв роль головного лікаря. Останніми роками про актора майже нічого не чути. Зараз Бурим знімає відео для інтернет-магазину, де представлені товари для ремонту і сервісу – ролики можна знайти в його інстаграмі.
Геннадій Василенко
Ігор Шульга – герой, якого у серіалі "Швидка" втілив Геннадій Василенко. У 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти України, актор долучився до війська. Влітку 2025 року чоловік дав інтерв'ю виданню "Відомо", де зазначалось, що він служить у Силах безпілотних систем.
Ярослав Герус
Ярослав Герус також став на захист України під час повномасштабного вторгнення. Влітку 2025 року стало відомо, що він є зв'язківцем у 118 механізованій бригаді й має позивний "Кадр". В інтерв'ю "Подробицям" військовий розповів, що планує повернутися до акторства після демобілізації та мріє зіграти комедійну роль.
Анастасія Іванюк
Анастасія Іванюк акторську діяльність не залишила. Вона, зокрема, знялась в українському серіалі "Прикордонники", прем'єра якого відбулася у 2024 році. Героїню акторки звати Оксана.
Зауважимо, що 17 листопада 2025 року вийде 2 сезон серіалу "Прикордонники", який можна буде подивитися на Київстар ТБ. Тож готуйтесь до продовження улюбленої історії про курсантів-прикордонників.
Григорій Бакланов
21 вересня 2025 року у Національному драматичному театрі імені Марії Заньковецької відбулася прем'єра вистави "Я бачу вас цікавить пітьма" за романом українського письменника Ілларіона Павлюка. У ній Григорій Бакланов зіграв головну роль – Андрія Олександровича Гайстера.
Сергій Петько
Сергій Петько народився у місті Сміла Черкаської області. Є випускником Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. У серіалі "Швидка" зіграв Спартака Сергійовича Балануцу. З 2023 року актор служить у лавах Збройних Сил України.
Надія Хільська
Героїню Надії Хільської у "Швидкій" звати Віталіна Романівна Краковська. Акторка також відома за серіалами "Батьківський комітет", "Виклик", "Потяг" та іншими. У 2023 році вона втратила чоловіка – актор і військовий Олексій Хільський загинув 17 серпня під час виконання бойового завдання.