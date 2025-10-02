Серіал складається з 4 сезонів і 112 серій. Прем'єра останнього відбулася у 2021 році. У матеріалі Кіно 24 дізнавайтеся, де зараз і як змінилися актори, які зіграли у "Швидкій".

Де зараз і як змінилися актори серіалу "Швидка"?

Андрій Бурим

Андрій Бурим – актор і шоумен, родом з міста Перевальськ Луганської області. У серіалі "Швидка" він зіграв роль головного лікаря. Останніми роками про актора майже нічого не чути. Зараз Бурим знімає відео для інтернет-магазину, де представлені товари для ремонту і сервісу – ролики можна знайти в його інстаграмі.

Андрій Бурим (2019, 2025 рік) / Колаж Кіно 24

Геннадій Василенко

Ігор Шульга – герой, якого у серіалі "Швидка" втілив Геннадій Василенко. У 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти України, актор долучився до війська. Влітку 2025 року чоловік дав інтерв'ю виданню "Відомо", де зазначалось, що він служить у Силах безпілотних систем.

Геннадій Василенко (2018, 2025 рік) / Колаж Кіно 24

Ярослав Герус

Ярослав Герус також став на захист України під час повномасштабного вторгнення. Влітку 2025 року стало відомо, що він є зв'язківцем у 118 механізованій бригаді й має позивний "Кадр". В інтерв'ю "Подробицям" військовий розповів, що планує повернутися до акторства після демобілізації та мріє зіграти комедійну роль.

Ярослав Герус / Колаж Кіно 24

Анастасія Іванюк

Анастасія Іванюк акторську діяльність не залишила. Вона, зокрема, знялась в українському серіалі "Прикордонники", прем'єра якого відбулася у 2024 році. Героїню акторки звати Оксана.

Зауважимо, що 17 листопада 2025 року вийде 2 сезон серіалу "Прикордонники", який можна буде подивитися на Київстар ТБ. Тож готуйтесь до продовження улюбленої історії про курсантів-прикордонників.

Анастасія Іванюк / Колаж Кіно 24

Григорій Бакланов

21 вересня 2025 року у Національному драматичному театрі імені Марії Заньковецької відбулася прем'єра вистави "Я бачу вас цікавить пітьма" за романом українського письменника Ілларіона Павлюка. У ній Григорій Бакланов зіграв головну роль – Андрія Олександровича Гайстера.

Григорій Бакланов (2020, 2025 рік) / Колаж Кіно 24

Сергій Петько

Сергій Петько народився у місті Сміла Черкаської області. Є випускником Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. У серіалі "Швидка" зіграв Спартака Сергійовича Балануцу. З 2023 року актор служить у лавах Збройних Сил України.

Сергій Петько / Фото Київський академічний театр драми та комедії на лівому березі Дніпра

Надія Хільська

Героїню Надії Хільської у "Швидкій" звати Віталіна Романівна Краковська. Акторка також відома за серіалами "Батьківський комітет", "Виклик", "Потяг" та іншими. У 2023 році вона втратила чоловіка – актор і військовий Олексій Хільський загинув 17 серпня під час виконання бойового завдання.

Надія Хільська / Кіно 24