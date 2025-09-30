Серіал продовжить історію улюблених героїв першої частини. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо про дату прем'єри.

Коли прем'єра 2 сезону "Прикордонників" та де дивитись онлайн?

Прем'єра другого сезону серіалу "Прикордонники" відбудеться 17 листопада 2025 року. Стрічку можна буде подивитися на платформі Київстар ТБ. Перший сезон "Прикордонників" став справжнім фаворитом українських глядачів. "Прикордонники: 2 курс" продовжить розповідати історію наших улюблених героїв.

Що відомо про сюжет 2 сезону?