Уже стал хитом в Латвии: что известно о премьере нового сериала "Стальные нервы"

В понедельник, 12 августа, в Украине состоялась премьера 16-серийной мелодрамы "Стальные нервы" – ее показ уже стартовал. Сериал рассказывает об одной тайне, которая объединяет двух разных героев.

Сериал "Стальные нервы" создан в производстве украино-латвийской команды. Он состоит из 16 эпизодов и будет выходить с понедельника по четверг в 20:00 на "1+1 Украина".

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Сюжет сериала

В центре сюжета – молодой и эгоистичный менеджер Макс, который привык достигать поставленных целей. Но по мнению его дедушки, у Макса слишком сложный характер, из-за которого ему не удастся найти друзей и настоящую любовь.

Дедушка считает, что для его внука лучше всего бы подошла Марта – заботливая медсестра, которая работает в доме престарелых. Мужчина поставит Максу ультиматум: или он делает предложение Марте, или теряет должность в семейном бизнесе и наследство от дедушки. Но Макс придумывает свой план: как остаться верным себе, но и не огорчить дедушку.

"Стальные нервы": смотрите трейлер онлайн

Коротко о производстве

Съемки сериала проходили в Латвии, а его производством занималась компания Art Forms Production. Главным продюсером и автором сценария выступила Татьяна Гнедаш, режиссер – Мила Погребиска, автор адаптированного сценария – Байба Бивиня.

В "Стальных нервах" снимались как украинские, так и латвийские актеры: Анна Сердюк, Анна Лебедева, Максим Бусел, Мадара Вильчука, Каспарс Звигулис, Кристине Неварауска, Аквелина Ливмане, Виталий Салий.