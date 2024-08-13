Вже став хітом у Латвії: що відомо про прем'єру нового серіалу "Сталеві нерви"

У понеділок, 12 серпня, в Україні відбулась прем'єра 16-серійної мелодрами "Сталеві нерви" – її показ вже стартував. Серіал розповідає про одну таємницю, яка об'єднує двох різних героїв.

Серіал "Сталеві нерви" створений у виробництві україно-латвійської команди. Він складається з 16 епізодів та виходитиме з понеділка по четвер о 20:00 на "1+1 Україна".

До слова 5 серіалів, заснованих на реальних подіях, сюжет яких не вкладається в голові

Сюжет серіалу

У центрі сюжету – молодий та егоїстичний менеджер Макс, який звик досягати поставлених цілей. Та на думку його дідуся, у Макса надто складний характер, через який йому не вдасться знайти друзів та справжнє кохання.

Дідусь вважає, що для його онука найкраще б підійшла Марта – турботлива медсестра, яка працює у будинку для літніх людей. Чоловік поставить Максу ультиматум: або він освідчується Марті, або втрачає посаду в сімейному бізнесі та спадок від дідуся. Та Макс вигадує свій план: як залишитися вірним собі, але й не засмутити дідуся.

"Сталеві нерви": дивіться трейлер онлайн

Коротко про виробництво

Знімання серіалу відбувалися в Латвії, а його виробництвом займалась компанія Art Forms Production. Головною продюсеркою та авторкою сценарію виступила Тетяна Гнєдаш, режисерка – Міла Погребіска, авторка адаптованого сценарію – Байба Бівіня.

У "Сталевих нервах" знімалися як українські, так і латвійські актори: Ганна Сердюк, Ганна Лебедєва, Максим Бусел, Мадара Вільчука, Каспарс Звігуліс, Крістіне Неварауска, Аквеліна Лівмане, Віталій Салій.