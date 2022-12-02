"Венздей" может иметь 4 сезона: кто вернется к ролям и каким будет сюжет громкого сериала

На этой неделе сериал "Венздей" выбился в лидеры Netflix. Шоу официально еще не продлили даже на второй сезон, как шоуранеры поделились, что их может быть минимум четыре.

"Венздей" вышел на Netflix 23 ноября и получил немало одобрительных отзывов, как от критиков, так и от зрителей. На Rotten Tomatoes имеет 88% рейтинга от поклонников.

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Будет ли 2 сезон "Венздей"

С тех пор, как сериал выбился в лидеры на Netflix, ведь отличился самыми большими просмотрами за неделю от начала премьеры, зрители пожелали большего. Особенно после того, как первый сезон закончился большим клифгенгером.

Что такое клифгенгер? Художественный прием в создании сюжетной линии, во время которой герой сталкивается со сложной дилеммой или последствиями своих или чужих поступков, но в этот момент рассказ обрывается, таким образом, оставляя решение открытым до появления продолжения.

Источник: Википедия

Хотя Netflix официально не продлил сериал еще на один сезон, шоуранеры и актеры рассказали немного о своих планах.

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Ожидается, что в случае продолжения, Дженна Ортега повторит свою роль Венздей вместе с остальными членами семьи Аддамс, включая Кэтрин Зету-Джонс в роли Мортисии Аддамс и Луиса Гузмана, сыгравшего Гомеса Аддамс соответственно.

Несмотря на трагический конец в первом сезоне, Гвендолин Кристи намекнула, что она также может вернуться в качестве директора Уимс. "Мы же не видели, как ее зарыли в землю?", – сказала она.

Кроме того, шоуранеры Альфред Гоф и Майлз Миллар сказали Variety, что дверь открыта для возвращения Тайлера Галпина (которого играет Гантер Дуэйн). К тому же в интервью TVLine они поделились, что хотели бы включить еще больше персонажей семейки Аддамс во втором сезоне.

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О чем будет второй сезон "Венздей"

Если сериал будет продлен на 2 сезон, шоураннеры заявили, что планируют еще больше углубиться в рост Венздей как персонажа.

Сериал действительно о девушке, которая видит мир в черно-белом цвете и узнает, что существуют оттенки серого. Я думаю, что, как и любые отношения или дружба, они могут осложниться другими факторами. Это никогда не будет свободным плаванием. И на самом деле она учится справляться со взлетами и падениями в дружбе,

– сказал Гоф для TVLine.

Кадр из сериала "Венздей" / Netflix

А что известно о 3 и 4 сезонах

В разговоре с Variety Миллар рассказал, что они запланировали несколько сезонов шоу. "Для нас это всегда взгляд на будущее, и когда мы садимся за создание шоу, в идеале мы рассматриваем несколько сезонов", – пояснил он.

"Мы не ожидали такого успеха, однако надеемся, что в дальнейшем все сложится прекрасно. Мы вкладываем потенциальные сюжетные линии для персонажей минимум на три или четыре сезона. Но все может развиться или измениться. Мы, безусловно, имеем достаточно четкое представление о том, что мы хотим делать в будущих сезонах", – дополнили шоуранеры.

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Сюжет "Венздей" 1 сезон

По сюжету дочь Мортисии и Гомеса Аддамсов адаптируется в школе, где она заметно отличается от американских подростков. По-видимому, она ни с кем не может завязать дружбу. Вместе с тем, она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей. Венздей хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.



Семейка Аддамс в сериале "Венздей" / Netflix