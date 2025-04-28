В те времена присутствие актеров из России в украинских лентах считалось обычной практикой. В материале от Кино 24 мы расскажем о украинском сериале, в котором снимались российские актеры, и который транслировался на нашем телевидении после начала большой войны.

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"Вера любовь"

После начала большой войны на украинском телевидении разразился скандал из-за показа сериала "Вирина любовь", в котором главную роль исполнила российская актриса Елена Шилова. Зрители были искренне возмущены тем, что даже после начала полномасштабного вторжения России в Украину – после 24 февраля 2022 года – телеканал СТБ решился транслировать ленту с участием российских актеров.

В ответ на волну критики создатели проекта объясняли, что сериал создан до 24 февраля 2022 года и является частью архива телеканала. Однако возникает логичный вопрос: действительно ли этот аргумент снимает моральную ответственность?

Во время, когда война коснулась каждой украинской семьи, общество все меньше склонно к компромиссам в таких вопросах.

"Верная любовь": смотрите онлайн трейлер сериала

Режиссером телевизионного проекта "Вирина любовь" стал Анатолий Григорьев, а сценарий к сериалу написала Анастасия Волкова. Они вместе работали над созданием мелодрамы, которая рассказывает зрителям о сложной и эмоционально насыщенной судьбе главной героини – Веры.

Роль Веры исполнила Елена Шилова, актриса родом из России. Именно ее участие в проекте и стало одним из ключевых факторов, которые вызвали острую реакцию у украинского зрителя. Актриса имеет за плечами участие в более 30 российских сериалах.

К счастью, это был единственный случай, когда сериал, в котором главная героиня – россиянка, транслируют на телевидении после начала большой войны в нашей стране.