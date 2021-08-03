Amazon показала невероятный первый кадр из сериала "Властелин колец" и объявила дату премьеры

Хорошая новость для всех поклонников трилогии "Властелин колец" - приквел ленты таки состоится, и нам уже известна дата премьеры – 2 сентября 2022 года. В сети опубликовали также первый кадр из картины, на котором изображены закат солнца и удивительная эльфийская природа.

Сериал "Властелин колец" – это рассказ о Фродо и Бильбо, будет рассказывать о второй эпохе, которая длилась три с половиной тысячи лет.

Интересно "Властелин колец: война рохиримов": на экраны выйдет аниме по мотивам трилогии

Известно, что Amazon уже запланировал 5 сезонов этого сериала. В первом сезоне будет 8 серий, бюджет которых составил 464 миллиона долларов. Шоуранерами сериала являются Джон Д. Пейн и Патрик Мак-Кей. Режиссером первых двух эпизодов будет Хуан Антонио Байона.

Мы очень рады пригласить нашу аудиторию в путешествие по Средиземью! Наши талантливые продюсеры, актеры неустанно работали в Новой Зеландии, чтобы воплотить в жизнь потрясающую картину,

– Дженнифер Салке, руководительница Amazon.

Актерский состав

Джозеф Моул;

Маркелла Кавено;

Ема Горват;

Чарли Викерс;

Дэниел Вейман;

Исмаэль Крус Кордова;

Морфидд Кларк;

Назанин Бониади;

Овейн Артур;

София Номвете;

Меган Ричардс;

Дилан Смит;

Том Бадж;

Тайро Магафидін;

Морфидд Кларк и другие.

Впервые о проекте в Голливуде заговорили еще 4 ноября 2017 года. Тогда же компания Amazon вела переговоры с концерном Warner Bros. Ранее роман Толкина экранизировал режиссер Питер Джексон. Уже 14 июля студия официально объявила, что купила права на телевизионную адаптацию книги "Властелин колец" британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина.

"Властелин колец" – культурный феномен, захвативший воображение поколений поклонников через книги и киноэкраны. У команды Amazon Studios исключительные идеи – перенести на экран ранее неисследованные истории по мотивам оригинальных произведений Джона Толкина,

– говорилось в первом официальном заявлении Amazon.