Забудьте о "Бриджертонах": новый сериал на Netflix, который уже обожают украинцы
- Новый сериал "Демаскированные" занимает третье место в рейтинге самых популярных сериалов на Netflix в Украине.
- Сериал рассказывает о бывших спецагентах Саймоне и Мерет, которые пытаются жить спокойной жизнью, но сталкиваются с опасностью от давнего врага.
Стриминговая платформа Netflix обновила традиционный недельный рейтинг самых популярных фильмов и сериалов. В Украине зрители обожают новый шпионский сериал.
Хоть "Бриджертоны" еще держатся в топе, но новая напряженная история, которая щекочет нервы, тоже не остается без внимания зрителей, как показывает рейтинг Netflix.
Какой новый сериал посмотреть на Netflix?
Третью строчку в списке самых популярных сериалов в Украине занимает 1 сезон сериала "Демаскированные". Это шпионский детектив, который можно посмотреть всего за день, ведь он состоит из 6 эпизодов.
Главные герои – Саймон и Мерет – бывшие спецагенты, которые решили оставить опасную профессию в прошлом и создать конспиративную квартиру "Гнездо", которая предназначена для всех, кто нуждается в защите. Супруги считали, что наконец-то смогут жить спокойную, счастливую жизнь, но неожиданно о себе напоминает давний враг. Теперь Саймон с Мерет, а также их близкие оказываются в огромной опасности.
"Демаскированные": смотрите онлайн трейлер сериала
Какие еще сериалы сейчас популярны на Netflix в Украине?
- "Бриджертоны", 4 сезон. В центре сюжета Бенедикт Бриджертон, который неожиданно влюбляется в таинственную девушку на балу. Мужчина даже не догадывается, что она скрывает свое истинное происхождение.
- "Линкольн для адвоката", 4 сезон. На этот раз Микки Холлер берется за одно из самых рискованных дел в своей карьере. Так мужчина оказывается в опасной игре, где каждое новое доказательство может изменить абсолютно все.
- "Его и ее", мини-сериал. Двое влюбленных по-разному переживают разрыв и пытаются понять, можно ли забыть обиды и найти путь друг к другу.
- "Семь циферблатов Агаты Кристи", мини-сериал. В роскошном поместье случается таинственное убийство, которое расследует молодая аристократка.