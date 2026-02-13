Забудьте о "Бриджертонах": новый сериал на Netflix, который уже обожают украинцы

Стриминговая платформа Netflix обновила традиционный недельный рейтинг самых популярных фильмов и сериалов. В Украине зрители обожают новый шпионский сериал.

Хоть "Бриджертоны" еще держатся в топе, но новая напряженная история, которая щекочет нервы, тоже не остается без внимания зрителей, как показывает рейтинг Netflix.

Какой новый сериал посмотреть на Netflix?

Третью строчку в списке самых популярных сериалов в Украине занимает 1 сезон сериала "Демаскированные". Это шпионский детектив, который можно посмотреть всего за день, ведь он состоит из 6 эпизодов.

Главные герои – Саймон и Мерет – бывшие спецагенты, которые решили оставить опасную профессию в прошлом и создать конспиративную квартиру "Гнездо", которая предназначена для всех, кто нуждается в защите. Супруги считали, что наконец-то смогут жить спокойную, счастливую жизнь, но неожиданно о себе напоминает давний враг. Теперь Саймон с Мерет, а также их близкие оказываются в огромной опасности.

"Демаскированные": смотрите онлайн трейлер сериала

Какие еще сериалы сейчас популярны на Netflix в Украине?