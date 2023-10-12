5 новых сериалов с высоким рейтингом, которые уже вышли онлайн
Приближаются прохладные осенние выходные, когда есть только желание приготовить вкусное какао и не выходить из дома. Для идеального времяпрепровождения рекомендуем насладиться просмотром увлекательных сериалов, которые уже завоевали сердца многих киноманов.
В подборке от 24 Канала узнайте больше о детективе с Омаром Си "Люпен", а также увлекательный минисериал "Асока" с участием актрисы украинского происхождения Иванны Сахно. Желаем вам приятного просмотра!
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"Ван пис" / One Piece
Рейтинг IMDb: 8.4
Год: 2023
Жанр: драма, комедия, фэнтези, боевик, приключения
Страны: США, Япония, ЮАР, Великобритания
Где смотреть: Netflix, UASerials
Актеры: Иньяки Годой, Эмили Радд, Макеню, Винсент Риган, Морган Дэвис и другие
Экранизация известной манги. Юный морской разбойник Монки Ди Луффи, всегда одевающий соломенную шляпу, вместе с разноплановой своей командой отправляется в эпическое путешествие в поисках сокровищ.
"Ван пис": смотрите онлайн трейлер сериала
"Поколение "V" / Gen V
Рейтинг IMDb: 8,2
Год: 2023
Жанр: фантастика, драма, комедия, боевик, приключения
Страна: США
Где смотреть: Amazon, UASerials
Актеры: Джаз Синклер, Ченс Пердомо, Лиззи Бродвей, Мэдди Филлипс и другие.
Молодые американские супергерои получают образование в особом колледже, принадлежащем компании Vought. В их организме бушуют гормоны, подталкивающие их к проверке своих физических и моральных границ, борясь друг с другом за получение лучших контрактов в интересных городах.
"Поколение "V": смотрите онлайн трейлер сериала
"Тайна бункера" / Silo
Рейтинг IMDb: 8,1
Год: 2023
Жанр: фантастика, драма
Страна: США
Где смотреть: Apple TV+, UASerials
Актеры: Ребекка Фергюсон, Иен Глен, Уилл Пэттон, Фердинанд Кингсли и другие.
События этого сериала разворачиваются несколько лет спустя после победы повстанцев над Галактической Империей. Джедай Асока Тано, бывший падаван Энакина Скайвокера, отправляется в поисках пропавшего военного стратега, гранд-адмирала Трауна, с целью помешать ему объединить остатки Империи и предотвратить новый конфликт. Для этого Асока объединяет усилия со своими бывшими товарищами из команды "Призрак".
"Тайна бункера": смотрите онлайн трейлер сериала
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"Осока" / Ahsoka
Рейтинг IMDb: 8,0
Год: 2023
Жанр: фантастика, драма, фэнтези, боевик, приключения
Страна: США
Где смотреть: Disney, UASerials
Актеры: Розарио Доусон, Наташа Лю Бордиццо, Уэс Четем, Мэри Элизабет Уинстед и другие.
Асока Тано – джедайка и бывшая ученица Энакина Скайуокера. Ее миссией является отслеживание адмирала Трауна с целью найти пропавшего джедая Эзру Бриджера.
"Асока": смотрите онлайн трейлер сериала
"Люпен" / Lupin
Рейтинг IMDb: 7,5
Годы: 2023 (3 часть)
Жанр: драма, детектив, криминал, боевик
Страна: США
Где смотреть: Netflix, UASerials
Актеры: Омар Си, Винсент Лондез, Антуан Гуи, Суфьян Герраб и другие.
Ассан Диоп, известный под фамилией "Люпен", является изобретательным вором, который благодаря своим уникальным способностям и таланту удается совершать сложные кражи и обходить даже самые современные системы безопасности и полицию. Сериал сочетает в себе элементы комедии, боевика, драмы и романтики, что делает его увлекательным для разных категорий зрителей. Бесспорные положительные отзывы получил как за актерскую игру, так и сценарий, съемки и визуальные эффекты.
"Люпен": смотрите онлайн трейлер сериала