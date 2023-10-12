5 новых сериалов с высоким рейтингом, которые уже вышли онлайн

Приближаются прохладные осенние выходные, когда есть только желание приготовить вкусное какао и не выходить из дома. Для идеального времяпрепровождения рекомендуем насладиться просмотром увлекательных сериалов, которые уже завоевали сердца многих киноманов.

В подборке от 24 Канала узнайте больше о детективе с Омаром Си "Люпен", а также увлекательный минисериал "Асока" с участием актрисы украинского происхождения Иванны Сахно. Желаем вам приятного просмотра!

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"Ван пис" / One Piece

Рейтинг IMDb: 8.4

Год: 2023

Жанр: драма, комедия, фэнтези, боевик, приключения

Страны: США, Япония, ЮАР, Великобритания

Где смотреть: Netflix, UASerials

Актеры: Иньяки Годой, Эмили Радд, Макеню, Винсент Риган, Морган Дэвис и другие

Экранизация известной манги. Юный морской разбойник Монки Ди Луффи, всегда одевающий соломенную шляпу, вместе с разноплановой своей командой отправляется в эпическое путешествие в поисках сокровищ.

"Ван пис": смотрите онлайн трейлер сериала

"Поколение "V" / Gen V

Рейтинг IMDb: 8,2

Год: 2023

Жанр: фантастика, драма, комедия, боевик, приключения

Страна: США

Где смотреть: Amazon, UASerials

Актеры: Джаз Синклер, Ченс Пердомо, Лиззи Бродвей, Мэдди Филлипс и другие.

Молодые американские супергерои получают образование в особом колледже, принадлежащем компании Vought. В их организме бушуют гормоны, подталкивающие их к проверке своих физических и моральных границ, борясь друг с другом за получение лучших контрактов в интересных городах.

"Поколение "V": смотрите онлайн трейлер сериала

"Тайна бункера" / Silo

Рейтинг IMDb: 8,1

Год: 2023

Жанр: фантастика, драма

Страна: США

Где смотреть: Apple TV+, UASerials

Актеры: Ребекка Фергюсон, Иен Глен, Уилл Пэттон, Фердинанд Кингсли и другие.

События этого сериала разворачиваются несколько лет спустя после победы повстанцев над Галактической Империей. Джедай Асока Тано, бывший падаван Энакина Скайвокера, отправляется в поисках пропавшего военного стратега, гранд-адмирала Трауна, с целью помешать ему объединить остатки Империи и предотвратить новый конфликт. Для этого Асока объединяет усилия со своими бывшими товарищами из команды "Призрак".

"Тайна бункера": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Осока" / Ahsoka

Рейтинг IMDb: 8,0

Год: 2023

Жанр: фантастика, драма, фэнтези, боевик, приключения

Страна: США

Где смотреть: Disney, UASerials

Актеры: Розарио Доусон, Наташа Лю Бордиццо, Уэс Четем, Мэри Элизабет Уинстед и другие.

Асока Тано – джедайка и бывшая ученица Энакина Скайуокера. Ее миссией является отслеживание адмирала Трауна с целью найти пропавшего джедая Эзру Бриджера.

"Асока": смотрите онлайн трейлер сериала

"Люпен" / Lupin

Рейтинг IMDb: 7,5

Годы: 2023 (3 часть)

Жанр: драма, детектив, криминал, боевик

Страна: США

Где смотреть: Netflix, UASerials

Актеры: Омар Си, Винсент Лондез, Антуан Гуи, Суфьян Герраб и другие.

Ассан Диоп, известный под фамилией "Люпен", является изобретательным вором, который благодаря своим уникальным способностям и таланту удается совершать сложные кражи и обходить даже самые современные системы безопасности и полицию. Сериал сочетает в себе элементы комедии, боевика, драмы и романтики, что делает его увлекательным для разных категорий зрителей. Бесспорные положительные отзывы получил как за актерскую игру, так и сценарий, съемки и визуальные эффекты.

"Люпен": смотрите онлайн трейлер сериала