4 мини-сериала 2024 года, которыми стоит разбавить свои выходные

Иногда на выходных совсем не хочется выходить на улицу. Чтобы хорошо провести время дома, включите интересный сериал, который потом можно будет обсудить с друзьями.

Редакция Кино 24 собрала сериалы 2024 года, которые стоит посмотреть на выходных. Вы сможете проглотить их за один вечер, ведь серий совсем немного.

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"Оленёнок"

Количество сезонов: 1

1 Количество серий: 7

Этот сериал создан на реальных событиях. Донни Данн – бармен, который только начинает развиваться в стендапе. К сожалению, все его попытки пока оказываются тщетными. Однажды в баре мужчина знакомится с женщиной, по имени Марта Скотт. Донни не хочет с ней общаться, ведь новая подруга довольно навязчивая. Во время этого Данн переживает и собственную травму.

"Оленёнок": смотрите онлайн трейлер сериала

"Единожды солгав"

Количество сезонов: 1

1 Количество серий: 8

Это экранизация романа 2016 года, автором которого является американский писатель Харлан Кобен. События сериала происходят в Великобритании. Главную героиню Маю Стерн увольняют с военной службы, ведь она попала в международный скандал. После этого в жизни женщины случаются ужасные события: сначала убивают ее сестру, а затем – мужа. Однако вдруг Майя замечает своего "умершего" возлюбленного и начинает расследовать запутанное дело.

"Единожды солгав": смотрите онлайн трейлер сериала

"Бодкин"

Количество сезонов: 1

1 Количество серий: 7

По сюжету, подкастер Гилберт Пауэр отправляется в город Бодкин, чтобы расследовать исчезновение трех человек. Он к тому же хочет найти больше информации о своих корнях, которые тянутся из Ирландии. Вместе с мужчиной за дело берется журналистка Дубиза Малони, которая приезжает из Лондона.

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"Бодкин": смотрите онлайн трейлер сериала

"Режим"

Количество сезонов: 1

1 Количество серий: 6

В главной роли – невероятная английская актриса Кейт Уинслет, которая имеет множество наград. В 2009 году, в частности, выиграла премию "Оскар" в категории "Лучшая женская роль". События фильма разворачиваются во дворце, где авторитарный режим понемногу перестает действовать. Канцлер Елена Вернем долго не выходила из помещения, поэтому ментальное состояние ее подводит. Женщина обращается за помощью к одному солдату, который в результате имеет большое влияние на Елену.

"Режим": смотрите онлайн трейлер сериала

В последние дни на улице очень жарко, поэтому такую жару можно переждать дома за просмотром сериалов. А наша подборка упростит вам поиски.