Выходные осенью просто созданы для уюта. Когда за окном порывистый ветер и дождь, перед желанием укутаться в плед и приготовить горячий напиток не устоит никто. А дополнением такого дня или вечера может стать хорошее кино.

Отличным вариантом станут сериалы, которые позволяют забыть обо всем хотя бы на короткое время. Кино 24 расскажет о таких лентах, которые создадут атмосферу покоя и релакса.

Смотрите также HBO Max уже доступен в Украине: какие сериалы посмотреть на стриминговом сервисе

"Убийства в одном здании"

В роскошных апартаментах многоквартирного дома в Нью-Йорке проживает трое соседей. Они буквально одержимы криминалом, а потому решают вести на эту тему подкаст. Когда в доме при трагических обстоятельствах погибает человек, они убеждены, что произошло настоящее убийство. И объединяются, чтобы провести собственное расследование.

"Убийства в одном здании": смотрите трейлер онлайн

"Девушки Гилмор"

События сериала происходят в небольшом городе в Коннектикуте. Здесь живет Лорелай Гилмор и ее 16-летняя дочь Рори. Они не просто мать и дочь, а настоящие подруги. Лорелай выросла в богатой семье, но решила воспитывать дочь самостоятельно. Она готова сделать все, чтобы Рори не сделала в своей жизни те ошибки, которые допустила ее мать.

"Девушки Гилмор": смотрите трейлер онлайн

"Леденящие душу приключения Сабрины"

Юная девушка Сабрина Спеллман ждет свой 16 день рождения. В эту дату она должна расписаться в Книге Зверя и отправиться в специальную школу для колдуний, покинув своих друзей и привычную жизнь. Сабрина не уверена, что готова расстаться с миром людей. В то же время ей предстоит бороться с силами зла, которые угрожают всему миру.

"Леденящие душу приключения Сабрины": смотрите трейлер онлайн