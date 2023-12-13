5 сериалов, которые заменят поход к психологу

Людям бывает тяжело справляться со своими эмоциями. Иногда они боятся обсуждать волнующие их темы со специалистами. В таких случаях можно попытаться помочь себе самостоятельно.

Поэтому 24 Канал подобрал вам список сериалов, которые заменят поход к психологу. Выбирайте ленту для просмотра и меняйте свою жизнь к лучшему.

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Сериалы, которые заменят поход к психологу

"Половое воспитание"

Отис Милберн – неуклюжий и замкнутый и девственный школьник, живущий с мамой-сексопатологом. Он пытается своими силами решать проблемы в этой щекотливой области. Вместе с Мев и лучшим другом Эриком он открывает подпольную клинику для одноклассников и друзей по школе, где намерена разруливать любые запутанные и неудобные ситуации, с которыми сталкиваются подростки.

"Половое воспитание": смотрите онлайн трейлер сериала

"Девочки Гилмор"

Лорелай и Рори – мать и дочь, выглядящие как лучшие подруги. Они открыто делятся между собой всеми проблемами и переживаниями, преодолевая сложные испытания вместе. Лорелай стала матерью в 16 лет, отказавшись от помощи богатых родителей, но это не помешало ей воспитать замечательную дочь и вырасти вместе с ней.

"Девочки Гилмор": смотрите онлайн трейлер сериала

"Дрянь"

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

30-летняя жительница современного Лондона изо всех сил пытается удержать на плаву небольшое кафе, которое досталось ей в наследство от погибшей подруги вместе с морской свинкой по имени Хиллари. Главная героиня постоянно попадает в нездоровые отношения, выбирая "проблемных" партнеров, с которыми она не может быть вместе. Она тяжело переживает смерть близкой подруги, в чем корит сама себя. Кроме того, не может терпеть свою мачеху и мужа сестры.

"Дрянь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Джинни и Джорджия"

В сериале рассказывается о свободолюбивой Джорджии и двух ее детях – девочке-подростке Джинни и Остине. Они переехали в богатый пригород в Массачусетсе, чтобы начать новую жизнь. Дочь не рада очередному переезду, а мама привычка менять место жительства каждый раз, когда случается что-то плохое.

"Джинни и Джорджия": смотрите онлайн трейлер сериала

"Почему женщины убивают"

Три женщины, домохозяйка из 60-х, светская львица из 80-х и адвокат из современности, живут в одном особняке и сталкиваются с супружеской изменой. Интересно посмотреть со стороны, как справляются с этим пары и что приводит к этому.

"Почему женщины убивают": смотрите онлайн трейлер сериала