Для особых вечеров: 3 жарких сериала на Netflix, которые стоит посмотреть с любимым человеком

Приближаются жаркие летние выходные, а значит, самое время выбирать ленты, которые сделают их еще более особенными. Для этого стоит обратить внимание на сериалы, которые можно посмотреть на Netflix.

В новой подборке Кино 24 вы найдете сериалы для взрослых, которые точно подарят вам массу эмоций. Выбирайте своего фаворита на вечер.

Советуем Украинцы их обожают: как сейчас выглядят актеры сериала "Ключи от правды"

"365 дней"

Зрители называют эту ленту польской версией фильма "50 оттенков серого". Если вам не хватает эмоций, точно стоит обратить на нее внимание. По сюжету, женщина становится жертвой властного мафиози, который берет ее в плен и дает год. Этот год для того, чтобы она полюбила его.

"365 дней": смотрите онлайн трейлер сериала

Кстати, если вы в поиске интересного фильма, то новый криминальный детектив на Netflix, в который влюбились украинцы, идеально для вас подойдет: что это за лента.

"Элита"

Когда трое подростков из бедных семей оказываются среди золотой молодежи Испании, столкновение миров становится роковым – все заканчивается убийством.

"Элита": смотрите онлайн трейлер сериала

"Тайное желание"

Сюжет сосредоточен на успешной юристке Алми, которая преподает в университете. В выходные она приезжает к другу, чтобы поддержать его во время тяжелого развода. Там Алма знакомится с 23-летним Дарио Геррой. Между ними возникает сильное взаимное притяжение, которое трудно сдержать.

"Тайное желание": смотрите онлайн трейлер сериала

Алма понимает, что эта связь может иметь серьезные последствия. После страстной встречи она возвращается домой с надеждой навсегда забыть о том, что произошло. Но ее жизнь меняется навсегда. Увлечение, которое казалось кратковременным, перерастает в настоящий кошмар. Теперь мысли о семье, мужа и ребенка отходят на второй план – все затмевает безумная страсть к Дарио.