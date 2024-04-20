Для жаркого вечера: 4 турецких сериала с Ханде Эрчел

Ханде Эрчел – одна из самых популярных турецких актрис современности. Она стала очень популярной после сериала "Постучись в мою дверь", где сыграла роль экспрессивной Эды. Зрители обожают наблюдать за ней в кадре.

Поэтому Кино 24 подготовили для вас список сериалов с Ханде Эрчел, которые точно принесут вам удовольствие. В материале познакомитесь с сюжетами каждого и сможете выбрать что-то для просмотра.

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Турецкие сериалы с Ханде Эрчел

"Постучись в мою дверь"

Главная героиня сериала – Эда Йылдыз, молодая и привлекательная девушка, которая работает флористом и мечтает стать ландшафтным дизайнером. Когда она получает грант на обучение в престижном итальянском институте, ее мечты почти воплощаются в реальность.

Однако внезапно финансирование исчезает по неизвестным причинам. Несмотря на это, Эда не сдается и решает разобраться, что произошло. По совету одного частного фонда она решает встретиться с владельцем компании, которая предоставляет финансирование гранта. Но она пока не осознает, какие последствия может иметь эта встреча.

"Постучи в мою дверь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Любовь не понимает слов"

Хаят родилась в небольшом провинциальном городке. Вместе с двумя своими подругами она отправляется в столицу.

Мурат – красавец и богатый наследник. Их первая встреча прошла в атмосфере напряжения и неприязни. Но со временем между ними появились настоящие чувства, и молодые люди влюбились друг в друга.

Однако смогут ли они преодолеть все трудности и испытания, чтобы сохранить свою любовь?

"Любовь не понимает слов": смотрите онлайн трейлер сериала

"Дочери Гюнеш"

Рассказывается история об учительнице литературы, по имени Гюнеш, которая воспитывает трех дочерей самостоятельно. Несмотря на то, что ей уже 35 лет, у Гюнеш не угасла надежда найти настоящую любовь.

Однажды на ее пути появляется обаятельный бизнесмен Халюк, который прилагает огромные усилия, чтобы получить ее согласие на брак.

После свадьбы жизнь обоих героев претерпевает значительные изменения. Оказывается, что семья жениха совсем не готова к тому, что у них теперь появится три названные дочери.

"Дочери Гюнеш": смотрите онлайн трейлер сериала

"Совсем другой человек"

Лейла переезжает в город Стамбул и быстро находит себе работу по специальности. В своем новом положении как стамбульский прокурор ей приходится расследовать детали гибели местного бизнесмена. Девушка начинает глубже копать, сталкиваясь с новыми тонкостями дела.

Вскоре ее ждет знакомство с Кенаном, молодым журналистом, который также интересуется смертью бизнесмена и имеет проблемы с раздвоением личности.

"Совсем другой человек": смотрите онлайн трейлер сериала

Турецкие сериалы еще никого не оставляли равнодушными. Приготовьте попкорн и устройтесь поудобнее – просмотр обещает быть жарким.