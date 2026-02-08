Укр Рус
Кино Подборки кино Захотите стереть память, чтобы посмотреть снова: топовые высокорейтинговые сериалы, которые затягивают
8 февраля, 16:27
4

Захотите стереть память, чтобы посмотреть снова: топовые высокорейтинговые сериалы, которые затягивают

Кристина Кобак
Основные тезисы
  • Сериал "Высокий потенциал" имеет рейтинг IMDb 7.6 и рассказывает о матери-одиночке, которая становится консультантом в отделе тяжких преступлений благодаря своему высокому IQ.
  • "Ради сестры" имеет рейтинг IMDb 8.2 и сосредотачивается на пяти сестрах, которые оказываются в центре расследования после смерти жестокого мужа одной из них.

Среди сериалов есть немало тех, которые затягивают с первых минут и не отпускают до финальных серий. Более того, иногда хочется стереть память, чтобы пересмотреть эти киношедевры снова.

Подборку именно таких сериалов с интересными сюжетами приготовил 24 Канал.

Тоже интересно О них почти не говорят: 3 мини-сериала с напряженным сюжетом, которые вы посмотрите за день

После каких сериалов хочется стереть память?

"Высокий потенциал"

Рейтинг IMDb: 7.6

Американский криминальный драматический сериал, состоящий из 25-ти серий. Главная героиня – мать-одиночка Морган, которая воспитывает троих детей и работает уборщицей в департаменте полиции Лос-Анджелеса. Однако женщина очень умная, имеет IQ 160 и после того, как она раскрыла дело с помощью своего нестандартного ума, становится консультантом в отделе тяжких преступлений.

"Высокий потенциал": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ради сестры"

Рейтинг IMDb: 8.2

Ирландский комедийный сериал, в центре которого пять сестер Харви – Ева, Грейс, Урсула, Биби и Бека. Муж Грейс – жестокий Джон Пол неожиданно умирает и сестры оказываются в центре расследования по страхованию жизни. После смерти Джона страховой агент пытается доказать злонамеренную причастность сестер к его убийству. Мужчина делает это для того, чтобы спасти свой бизнес, который борется за выживание.

"Ради сестры": смотрите онлайн трейлер сериала

"Дипломатка"

Рейтинг IMDb: 8.0

Политический триллер на Netflix, который держит в напряжении все 3 сезона. Сериал рассказывает о женщине Кейт Вайлер, которая занимает должность посла США в Великобритании и помогает урегулировать международный кризис. Однако главная героиня имеет серьезные проблемы не только в работе, но и в собственной личной жизни – в браке с коллегой-дипломатом Хэлом.

"Дипломатка": смотрите онлайн трейлер сериала

Какие фильмы посмотреть после этих сериалов?

  •  "Лютер: Солнце на закате". Лондонского офицера полиции Джона Лютера преследуют мысли о нераскрытом преступлении. Он сбегает из тюрьмы, чтобы выследить жестокого серийного убийцу.
  • "Женщина из каюты №10". Невероятный детектив с Кирой Найтли в главной роли, который стал настоящим хитом на Netflix. На этот раз Кира сыграла журналистку, которая наталкивается на опасную тайну на борту роскошной яхты.
  • "Незабываемые выходные". Лучшая подруга Бет исчезает во время поездки в Хорватию. Бет пытается выяснить, что случилось, но каждая зацепка оказывается ложью.