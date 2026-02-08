Захочете стерти пам'ять, щоб подивитися знову: топові високорейтингові серіали, які затягують

Серед серіалів є чимало тих, які затягують з перших хвилин і не відпускають до фінальних серій. Ба більше, інколи хочеться стерти пам'ять, щоб передивитись ці кіношедеври знову.

Добірку саме таких серіалів приготував 24 Канал.

Після яких серіалів хочеться стерти пам'ять?

"Високий потенціал"

Рейтинг IMDb: 7.6

Американський кримінальний драматичний серіал, що складається з 25-ти серій. Головна героїня – мати-одиначка Морган, яка виховує трьох дітей і працює прибиральницею в департаменті поліції Лос-Анджелеса. Однак жінка дуже розумна, має IQ 160 й після того, як вона розкрила справу з допомогою свого нестандартного розуму, стає консультантом у відділі тяжких злочинів.

"Високий потенціал": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Заради сестри"

Рейтинг IMDb: 8.2

Ірландський комедійний серіал, в центрі якого п'ять сестер Гарві – Єва, Грейс, Урсула, Бібі та Бека. Чоловік Грейс – жорстокий Джон Пол несподівано помирає й сестри опиняються в центрі розслідування щодо страхування життя. Після смерті Джона страховий агент намагається довести зловмисну причетність сестер до його вбиства. Чоловік робить це для того, щоб врятувати свій бізнес, який бореться за виживання.

"Заради сестри": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дипломатка"

Рейтинг IMDb: 8.0

Політичний трилер на Netflix, який тримає в напрузі всі 3 сезони. Серіал розповідає про жіку Кейт Вайлер, яка займає посаду посла США у Великій Британії та допомагає врегулювати міжнароджу кризу. Однак головна героїня має серйозні проблеми не лише в роботі, а й у власному особистому житті – в шлюбі з колегою-дипломатом Гелом.

"Дипломатка": дивіться онлайн трейлер серіалу

