Це короткі кіноісторії, які легко можна подивитися за вихідні й при цьому не витрачати на них багато часу. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали для вас добірку різножанрових мінісеріалів із різних країн, серед яких ви зможете знайти стрічку для себе.

Які мінісеріали можна подивитись на вихідних?

"Бийся, серце, бийся"

Це чотирисерійний український драматичний серіал, прем'єра якого відбулася у 2025 році. Стрічку можна подивитися на платформі Київстар ТБ. Сюжет розгортається навколо жінки на ім'я Віра. Її син помирає від крововиливу в мозок 23 лютого 2022 року.

Жінка вирішує віддати його серце дівчинці Богданці, яка терміново потребує трансплантації. Після цього Віра хоче покінчити з собою, адже сенс її життя помер разом із сином. Та серце її дитини продовжує битися в грудях іншої дівчинки.

"Бийся, серце, бийся": дивіться онлайн трейлер серіалу

Утім, 24 лютого змінює життя кожного українця назавжди – розпочинається повномасштабна війна в Україні. Мати Богданки вирушає по документи й зникає безвісти. А Віра залишається в лікарні та оберігає Богданку, ризикуючи власним життям. Можливо, саме ця боротьба за дівчинку та інших пацієнтів зможе повернути жінці віру в майбутнє й відновити бажання жити.

"Під прапором небес"

Це американський кримінально-драматичний серіал, прем'єра якого відбулася у 2022 році. Серіал налічує всього 7 епізодів, які ви легко зможете подивитися за один день. Це історія про двох братів, яка нікого не залишить байдужим.

"Під прапором небес": дивіться онлайн трейлер серіалу

Сюжет тримає в напрузі від початку до самого кінця та змушує задуматися про віру, людську природу, мораль і справедливість. Тож якщо ви любите такі кіноісторії, вам точно варто обрати цей серіал для перегляду на вихідних.

"Пограбування"

Це один із найновіших мінісеріалів, про який наразі мало хто говорить. Але стрічка вже отримала доволі хороші відгуки від глядачів, попри те, що прем'єра відбулася лише 21 січня 2026 року. Це кримінальний трилер про звичайну офісну працівницю та пограбування, у центрі якого вона опиняється.

"Пограбування": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серіал налічує всього 6 епізодів, на перегляд яких ви витратите близько 5 годин. Тож якщо ви хочете подивитися динамічний серіал, який тримає в напрузі, стрічка "Пограбування" стане для вас ідеальним вибором.