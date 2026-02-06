Ідеальним варіантом може стати перегляд серіалу, який захоплює від початку до фінальних титрів. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку найрейтинговіших детективних серіалів у світі. Серед них точно знайдеться й ваш фаворит.

Які детективні серіали подивитись ввечері?

"Шерлок"

Рейтинг IMDb: 9.0

Це топовий детективний британський мінісеріал, який виходив з 2010 по 2017 роки. Сюжет розгортається навколо Шерлока Холмса. Він – відомий герой творів Артура Конан Дойла. А поруч із Шерлоком завжои його вірний товариш – доктор Ватсона. Дія відбувається в сучасному світі. Це прекрасна адаптація легендарної кіноісторії.

"Шерлок": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Справжній детектив"

Рейтинг IMDb: 8.8

Американський детективний телесеріал, який створив Нік Піццолатто.

У головних ролях: Меттью Мак-Конегі, Вуді Гаррельсон, Колін Фаррелл, Рейчел Мак-Адамс, Тейлор Кітч, Келлі Райллі, Вінс Вон, Магершала Алі, Кармен Іджого, Стівен Дорфф, Скут Макнейрі, Рей Фішер.

"Справжній детектив": дивіться онлайн трейлер серіалу

У центрі сюжету двоє детективів, які разом розслідують серійне вбивство. Серіал ідеально підійте для прихильників тривожної атмосфери і несподіваної розв'язки.

"Міст"

Рейтинг IMDb: 8.6

Шведсько-данський детективний телесеріал, який вийшов у світ в 2011 році. Сюжет серіалу розгортається навколо поліцейського розслідування. Дія розпочинається після того, як на Ересуннському мосту знаходять труп.

"Міст": дивіться онлайн трейлер серіалу

Цей кінопроєкт відзначається сильною сюжетною лінією та акторами, що запам'ятовуються. Згідно із відгуками глядачів, кожен сезон – сильніший за інший. Стрічка ідеально підійде для поціновувачів трилерів та детективів.