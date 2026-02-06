Ідеальним варіантом може стати перегляд серіалу, який захоплює від початку до фінальних титрів. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку найрейтинговіших детективних серіалів у світі. Серед них точно знайдеться й ваш фаворит.
Які детективні серіали подивитись ввечері?
"Шерлок"
Рейтинг IMDb: 9.0
Це топовий детективний британський мінісеріал, який виходив з 2010 по 2017 роки. Сюжет розгортається навколо Шерлока Холмса. Він – відомий герой творів Артура Конан Дойла. А поруч із Шерлоком завжои його вірний товариш – доктор Ватсона. Дія відбувається в сучасному світі. Це прекрасна адаптація легендарної кіноісторії.
"Шерлок": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Справжній детектив"
Рейтинг IMDb: 8.8
Американський детективний телесеріал, який створив Нік Піццолатто.
У головних ролях: Меттью Мак-Конегі, Вуді Гаррельсон, Колін Фаррелл, Рейчел Мак-Адамс, Тейлор Кітч, Келлі Райллі, Вінс Вон, Магершала Алі, Кармен Іджого, Стівен Дорфф, Скут Макнейрі, Рей Фішер.
"Справжній детектив": дивіться онлайн трейлер серіалу
У центрі сюжету двоє детективів, які разом розслідують серійне вбивство. Серіал ідеально підійте для прихильників тривожної атмосфери і несподіваної розв'язки.
"Міст"
Рейтинг IMDb: 8.6
Шведсько-данський детективний телесеріал, який вийшов у світ в 2011 році. Сюжет серіалу розгортається навколо поліцейського розслідування. Дія розпочинається після того, як на Ересуннському мосту знаходять труп.
"Міст": дивіться онлайн трейлер серіалу
Цей кінопроєкт відзначається сильною сюжетною лінією та акторами, що запам'ятовуються. Згідно із відгуками глядачів, кожен сезон – сильніший за інший. Стрічка ідеально підійде для поціновувачів трилерів та детективів.