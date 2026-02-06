У матеріалі 24 Каналу ми покажемо, як змінилися топові українські актори від початку кар'єри й до сьогодні.

Як змінились від початку кар'єри відомі українські актори?

Олександр Рудинський

Український актор Олександр Рудинський розпочав свою кінокар'єру близько 10 років тому. Зараз він грає в одних із найуспішніших фільмів та серіалів, серед яких є й проєкти Netflix, а також стрічки, що отримують найпрестижніші кінопремії. Однак, як і всі, він мусив із чогось починати.

Однією з перших визначних ролей став серіал "Перші ластівки", а одним із останніх та найуспішніших українських серіалів, у яких зіграв Олександр Рудинський, є "Тиха Нава". Ось як змінився актор за роки своєї кар'єри:



Олександр Рудинський на початку кар'єри та сьогодні

Ада Роговцева

Ада Роговцева є справжньою легендою українського кінематографа та театральної сцени. Вона розпочала свою кар'єру ще в студентські роки. Одним із перших її фільмів був "Кривавий світанок" 1956 року, у якому вона зіграла Гафійку Волик.

А одним із найновіших українських фільмів, у яких можна побачити Аду Роговцеву, є сімейна комедія "Ну мам!". Дивіться, як змінилася Ада Роговцева за роки своєї кар'єри:



Ада Роговцева на початку кар'єри та сьогодні

Вікторія Литвиненко

Ще однією українською акторкою, якою захоплюються глядачі, є Вікторія Литвиненко. Вперше вона з'явилася в кіно в телесеріалі "Завтра буде завтра". Це був 2003 рік і, ймовірно, саме ця роль стала її дебютом на екрані.

Згодом акторка також зіграла в серіалі "Тільки кохання", а ще її можна побачити у стрічках "Перші ластівки", "Безсмертник", "Снайперша", "Впізнай мене" та багатьох інших. Дивіться, як змінилася Вікторія за роки своєї кар'єри:



Вікторія Литвиненко на початку кар'єри та сьогодні

Антоніна Хижняк

Саме цю акторку, ймовірно, всі пам'ятають як Мотрю із серіалу "Спіймати Кайдаша". Антоніна Хижняк здобула неабияку популярність саме завдяки цій роботі. Прем'єра серіалу відбулася у 2020 році, а сьогодні Антоніна Хижняк є однією з найбільш затребуваних українських акторок.

Вона зіграла в серіалах "Ключі від правди", "Викрадена на Різдво", а також у фільмах "Коли ти вийдеш заміж", "Збори ОСББ", "Ти тільки мій" та інших. І зовсім скоро справжні прихильники Антоніни Хижняк зможуть побачити її й в інших стрічках.



Антоніна Хижняк на початку кар'єри та сьогодні

Анастасія Цимбалару

Анастасія Цимбалару розпочала свою кінокар'єру близько 2014 року. Зокрема, вона зіграла в українському медичному серіалі "Швидка допомога". Також акторку можна побачити в таких стрічках: "Новорічна шкереберть", "Жіночий лікар. Нове життя".

Згодом відбудеться прем'єра фільму "Коли ти розлучишся" та багатьох інших проєктів. Ось як змінилася Анастасія Цимбалару від початку своєї акторської кар'єри й до сьогодні:



Анастасія Цимбалару на початку кар'єри та сьогодні