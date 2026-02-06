В материале 24 Канала мы покажем, как изменились топовые украинские актеры от начала карьеры и до сих пор.

Смотрите также 3 топовые украинские сериалы, которые стали переломными в нашем кинематографе

Как изменились с начала карьеры известные украинские актеры?

Александр Рудинский

Украинский актер Александр Рудинский начал свою кинокарьеру около 10 лет назад. Сейчас он играет в одних из самых успешных фильмов и сериалов, среди которых есть и проекты Netflix, а также ленты, получающие престижные кинопремии. Однако, как и все, он должен был с чего-то начинать.

Одной из первых выдающихся ролей стал сериал "Первые ласточки", а одним из последних и самых успешных украинских сериалов, в которых сыграл Александр Рудинский, является "Тихая Нава". Вот как изменился актер за годы своей карьеры:



Александр Рудинский в начале карьеры и сегодня / Коллаж 24 Канала

Ада Роговцева

Ада Роговцева является настоящей легендой украинского кинематографа и театральной сцены. Она начала свою карьеру еще в студенческие годы. Одним из первых ее фильмов был "Кровавый рассвет" 1956 года, в котором она сыграла Гафийку Волик.

А одним из самых новых украинских фильмов, в которых можно увидеть Аду Роговцеву, является семейная комедия "Ну мам!". Смотрите, как изменилась Ада Роговцева за годы своей карьеры:



Ада Роговцева в начале карьеры и сегодня / Коллаж 24 Канала

Виктория Литвиненко

Еще одной украинской актрисой, которой восхищаются зрители, является Виктория Литвиненко. Впервые она появилась в кино в телесериале "Завтра будет завтра". Это был 2003 год и, вероятно, именно эта роль стала ее дебютом на экране.

Впоследствии актриса также сыграла в сериале "Только любовь", а еще ее можно увидеть в фильмах "Первые ласточки", "Бессмертник", "Снайперша", "Узнай меня" и многих других. Смотрите, как изменилась Виктория за годы своей карьеры:



Виктория Литвиненко в начале карьеры и сегодня / Коллаж 24 Канала

Антонина Хижняк

Именно эту актрису, вероятно, все помнят как Мотрю из сериала "Поймать Кайдаша". Антонина Хижняк получила большую популярность именно благодаря этой работе. Премьера сериала состоялась в 2020 году, а сегодня Антонина Хижняк является одной из самых востребованных украинских актрис.

Она сыграла в сериалах "Ключи от правды", "Похищенная на Рождество", а также в фильмах "Когда ты выйдешь замуж", "Собрание ОСМД", "Ты только мой" и других. И совсем скоро настоящие поклонники Антонины Хижняк смогут увидеть ее и в других лентах.



Антонина Хижняк в начале карьеры и сегодня / Коллаж 24 Канала

Анастасия Цимбалару

Анастасия Цимбалару начала свою кинокарьеру около 2014 года. В частности, она сыграла в украинском медицинском сериале "Скорая помощь". Также актрису можно увидеть в таких лентах: "Новогодняя кувырок", "Женский врач. Новая жизнь".

Впоследствии состоится премьера фильма "Когда ты расстанешься" и многих других проектов. Вот как изменилась Анастасия Цимбалару от начала своей актерской карьеры и до сегодняшнего дня:



Анастасия Цымбалару в начале карьеры и сегодня / Коллаж 24 Канала