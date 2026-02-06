Идеальным вариантом может стать просмотр сериала, который захватывает от начала до финальных титров. В материале 24 Канала мы собрали подборку самых рейтинговых детективных сериалов в мире. Среди них точно найдется и ваш фаворит.

Советуем Как изменились топовые украинские актеры от начала карьеры до сегодня: фотосравнение

Какие детективные сериалы посмотреть вечером?

"Шерлок"

Рейтинг IMDb: 9.0

Это топовый детективный британский мини-сериал, который выходил с 2010 по 2017 годы. Сюжет разворачивается вокруг Шерлока Холмса. Он – известный герой произведений Артура Конан Дойла. А рядом с Шерлоком всегда его верный товарищ – доктор Ватсон. Действие происходит в современном мире. Это прекрасная адаптация легендарной киноистории.

"Шерлок": смотрите онлайн трейлер сериала

"Настоящий детектив"

Рейтинг IMDb: 8.8

Американский детективный телесериал, который создал Ник Пиццолатто.

В главных ролях: Мэттью Мак-Конеги, Вуди Гаррельсон, Колин Фаррелл, Рэйчел Мак-Адамс, Тейлор Китч, Келли Райлли, Винс Вон, Магершала Али, Кармен Иджого, Стивен Дорфф, Скут МакНейри, Рэй Фишер.

"Настоящий детектив": смотрите онлайн трейлер сериала

В центре сюжета двое детективов, которые вместе расследуют серийное убийство. Сериал идеально подойдет для любителей тревожной атмосферы и неожиданной развязки.

"Мост"

Рейтинг IMDb: 8.6

Шведско-датский детективный телесериал, который вышел в свет в 2011 году. Сюжет сериала разворачивается вокруг полицейского расследования. Действие начинается после того, как на Эресуннском мосту находят труп.

"Мост": смотрите онлайн трейлер сериала

Этот кинопроект отмечается сильной сюжетной линией и запоминающимися актерами,. Согласно отзывам зрителей, каждый сезон – сильнее другого. Лента идеально подойдет для ценителей триллеров и детективов.