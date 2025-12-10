Что посмотреть после работы: 4 сериала, которые помогут расслабиться

Рабочая неделя подходит к завершению, поэтому может накрывать усталость. Под конец года нужно решить много дел, соблюдая дедлайны, а это отнимает энергию и силы.

Редакция 24 Канала составила подборку сериалов, которые помогут расслабиться после работы. Они имеют высокий рейтинг IMDb и стали довольно популярными среди зрителей.

Не пропустите Названа дата премьеры 5 сезона любимого сериала "Эмили в Париже" на Netflix

Какие сериалы посмотреть, чтобы расслабиться после работы?

"Чересчур"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 10

: 10 Рейтинг IMDb: 6.2/10

В центре сюжета – 30-летняя продюсер рекламных роликов из Нью-Йорка Джессика Салмон. У женщины завершаются отношения и она переводится в Лондон, однако ожидания отличаются от реальности.

Однажды Джессика идет в паб, где знакомится с музыкантом Феликсом. Впоследствии между ними завязываются романтические отношения. Однако паре придется пройти немало испытаний.

"Чересчур": смотрите онлайн трейлер сериала

"Медведь"

Количество сезонов : 4

: 4 Количество серий : 38

: 38 Рейтинг IMDb: 8.5/10

Молодой шеф-повар Кармен Берзато теряет брата. Он работал в одном из лучших ресторанов мира, а теперь едет в Чикаго, чтобы возглавить закусочную, которую получил в наследство. Главному герою трудно адаптироваться к новым условиям, ведь он привык работать с высокой кухней.

Кроме приготовления, на Кармена свалилось немало других обязанностей, однако он стремится создать из закусочной семейный ресторан. Осложняет ситуацию двоюродный брат шеф-повара, который постоянно его критикует. В то же время Берзато поддерживает новая сотрудница Сидни, которая закончила обучение в Кулинарном институте Америки.

"Медведь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Король гольфа"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 10

: 10 Рейтинг IMDb: 7.2/10

Прайс Кэхилл хотел добиться успеха в гольфе, но его карьеру разрушила истерика, произошедшая на поле. Мужчина пытается спасти себя, поэтому полностью отдается наставничеству одаренного игрока Санти.

"Король гольфа": смотрите онлайн трейлер сериала

"Киностудия"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 10

: 10 Рейтинг IMDb: 8.1/10

Мэтта Ремика назначают руководителем студии Continental. Вместе с командой руководителей он стремится получить одобрение знаменитостей, поэтому они должны сочетать корпоративные требования с творческими амбициями.

"Киностудия": смотрите онлайн трейлер сериала