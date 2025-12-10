Что посмотреть после работы: 4 сериала, которые помогут расслабиться
- Редакция 24 Канала рекомендует четыре сериала для расслабления после работы: "Чересчур", "Медведь", "Король гольфа", "Киностудия".
- Сериалы имеют высокие рейтинги на IMDb и разное сюжетное содержание.
Рабочая неделя подходит к завершению, поэтому может накрывать усталость. Под конец года нужно решить много дел, соблюдая дедлайны, а это отнимает энергию и силы.
Редакция 24 Канала составила подборку сериалов, которые помогут расслабиться после работы. Они имеют высокий рейтинг IMDb и стали довольно популярными среди зрителей.
Какие сериалы посмотреть, чтобы расслабиться после работы?
"Чересчур"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 10
- Рейтинг IMDb: 6.2/10
В центре сюжета – 30-летняя продюсер рекламных роликов из Нью-Йорка Джессика Салмон. У женщины завершаются отношения и она переводится в Лондон, однако ожидания отличаются от реальности.
Однажды Джессика идет в паб, где знакомится с музыкантом Феликсом. Впоследствии между ними завязываются романтические отношения. Однако паре придется пройти немало испытаний.
"Чересчур": смотрите онлайн трейлер сериала
"Медведь"
- Количество сезонов: 4
- Количество серий: 38
- Рейтинг IMDb: 8.5/10
Молодой шеф-повар Кармен Берзато теряет брата. Он работал в одном из лучших ресторанов мира, а теперь едет в Чикаго, чтобы возглавить закусочную, которую получил в наследство. Главному герою трудно адаптироваться к новым условиям, ведь он привык работать с высокой кухней.
Кроме приготовления, на Кармена свалилось немало других обязанностей, однако он стремится создать из закусочной семейный ресторан. Осложняет ситуацию двоюродный брат шеф-повара, который постоянно его критикует. В то же время Берзато поддерживает новая сотрудница Сидни, которая закончила обучение в Кулинарном институте Америки.
"Медведь": смотрите онлайн трейлер сериала
"Король гольфа"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 10
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
Прайс Кэхилл хотел добиться успеха в гольфе, но его карьеру разрушила истерика, произошедшая на поле. Мужчина пытается спасти себя, поэтому полностью отдается наставничеству одаренного игрока Санти.
"Король гольфа": смотрите онлайн трейлер сериала
"Киностудия"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 10
- Рейтинг IMDb: 8.1/10
Мэтта Ремика назначают руководителем студии Continental. Вместе с командой руководителей он стремится получить одобрение знаменитостей, поэтому они должны сочетать корпоративные требования с творческими амбициями.
"Киностудия": смотрите онлайн трейлер сериала