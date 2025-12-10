Що подивитися після роботи: 4 серіали, які допоможуть розслабитися

Робочий тиждень підходить до завершення, тож може накривати втома. Під кінець року потрібно вирішити багато справ, дотримуючись дедлайнів, а це забирає енергію та сили.

Редакція 24 Каналу склала добірку серіалів, які допоможуть розслабитися після роботи. Вони мають високий рейтинг IMDb і стали доволі популярними серед глядачів.

Які серіали подивитись, щоб розслабитись після роботи?

"Занадто"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 10

: 10 Рейтинг IMDb: 6.2/10

У центрі сюжету – 30-річна продюсерка рекламних роликів з Нью-Йорка Джессіка Салмон. У жінки завершуються стосунки й вона переводиться до Лондона, проте очікування відрізняються від реальності.

Одного разу Джессіка йде до пабу, де знайомиться з музикантом Феліксом. Згодом між ними зав'язуються романтичні стосунки. Однак парі доведеться пройти чимало випробувань.

"Занадто": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ведмідь"

Кількість сезонів : 4

: 4 Кількість серій : 38

: 38 Рейтинг IMDb: 8.5/10

Молодий шеф-кухар Кармен Берзато втрачає брата. Він працював в одному з найкращих ресторанів світу, а тепер їде до Чикаго, щоб очолити закусочну, яку отримав у спадок. Головному герою важко адаптуватися до нових умов, адже він звик працювати з високою кухнею.

Окрім готування, на Кармена звалилось чимало інших обов'язків, проте він прагне створити із закусочної сімейний ресторан. Ускладнює ситуацію двоюрідний брат шеф-кухаря, який постійно його критикує. Водночас Берзато підтримує нова співробітниця Сідні, яка закінчила навчання у Кулінарному інституті Америки.

"Ведмідь": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Король гольфу"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 10

: 10 Рейтинг IMDb: 7.2/10

Прайс Кехілл хотів досягти успіху в гольфі, але його кар'єру зруйнувала істерика, що сталася на полі. Чоловік намагається врятувати себе, тож повністю віддається наставництву обдарованого гравця Санті.

"Король гольфу": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кіностудія"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 10

: 10 Рейтинг IMDb: 8.1/10

Метта Реміка призначають керівником студії Continental. Разом із командою керівників він прагне отримати схвалення знаменитостей, тож вони повинні поєднувати корпоративні вимоги з творчими амбіціями.

"Кіностудія": дивіться онлайн трейлер серіалу