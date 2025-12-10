Укр Рус
Кіно Серіали Що подивитися після роботи: 4 серіали, які допоможуть розслабитися
10 грудня, 22:58
2

Що подивитися після роботи: 4 серіали, які допоможуть розслабитися

Марія Примич
Основні тези
  • Редакція 24 Каналу рекомендує чотири серіали для розслаблення після роботи: "Занадто", "Ведмідь", "Король гольфу", "Кіностудія".
  • Серіали мають високі рейтинги на IMDb та різний сюжетний зміст.

Робочий тиждень підходить до завершення, тож може накривати втома. Під кінець року потрібно вирішити багато справ, дотримуючись дедлайнів, а це забирає енергію та сили.

Редакція 24 Каналу склала добірку серіалів, які допоможуть розслабитися після роботи. Вони мають високий рейтинг IMDb і стали доволі популярними серед глядачів.

Не пропустіть Названо дату прем'єри 5 сезону улюбленого серіалу "Емілі в Парижі" на Netflix

Які серіали подивитись, щоб розслабитись після роботи?

"Занадто"

  • Кількість сезонів: 1
  • Кількість серій: 10
  • Рейтинг IMDb: 6.2/10

У центрі сюжету – 30-річна продюсерка рекламних роликів з Нью-Йорка Джессіка Салмон. У жінки завершуються стосунки й вона переводиться до Лондона, проте очікування відрізняються від реальності.

Одного разу Джессіка йде до пабу, де знайомиться з музикантом Феліксом. Згодом між ними зав'язуються романтичні стосунки. Однак парі доведеться пройти чимало випробувань. 

"Занадто": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ведмідь"

  • Кількість сезонів: 4
  • Кількість серій: 38
  • Рейтинг IMDb: 8.5/10

Молодий шеф-кухар Кармен Берзато втрачає брата. Він працював в одному з найкращих ресторанів світу, а тепер їде до Чикаго, щоб очолити закусочну, яку отримав у спадок. Головному герою важко адаптуватися до нових умов, адже він звик працювати з високою кухнею. 

Окрім готування, на Кармена звалилось чимало інших обов'язків, проте він прагне створити із закусочної сімейний ресторан. Ускладнює ситуацію двоюрідний брат шеф-кухаря, який постійно його критикує. Водночас Берзато підтримує нова співробітниця Сідні, яка закінчила навчання у Кулінарному інституті Америки.

"Ведмідь": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Король гольфу"

  • Кількість сезонів: 1
  • Кількість серій: 10
  • Рейтинг IMDb: 7.2/10

Прайс Кехілл хотів досягти успіху в гольфі, але його кар'єру зруйнувала істерика, що сталася на полі. Чоловік намагається врятувати себе, тож повністю віддається  наставництву обдарованого гравця Санті.

"Король гольфу": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кіностудія"

  • Кількість сезонів: 1
  • Кількість серій: 10
  • Рейтинг IMDb: 8.1/10

Метта Реміка призначають керівником студії Continental. Разом із командою керівників він прагне отримати схвалення знаменитостей, тож вони повинні поєднувати корпоративні вимоги з творчими амбіціями.

"Кіностудія": дивіться онлайн трейлер серіалу