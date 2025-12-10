Редакція 24 Каналу склала добірку серіалів, які допоможуть розслабитися після роботи. Вони мають високий рейтинг IMDb і стали доволі популярними серед глядачів.
Які серіали подивитись, щоб розслабитись після роботи?
"Занадто"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 10
- Рейтинг IMDb: 6.2/10
У центрі сюжету – 30-річна продюсерка рекламних роликів з Нью-Йорка Джессіка Салмон. У жінки завершуються стосунки й вона переводиться до Лондона, проте очікування відрізняються від реальності.
Одного разу Джессіка йде до пабу, де знайомиться з музикантом Феліксом. Згодом між ними зав'язуються романтичні стосунки. Однак парі доведеться пройти чимало випробувань.
"Ведмідь"
- Кількість сезонів: 4
- Кількість серій: 38
- Рейтинг IMDb: 8.5/10
Молодий шеф-кухар Кармен Берзато втрачає брата. Він працював в одному з найкращих ресторанів світу, а тепер їде до Чикаго, щоб очолити закусочну, яку отримав у спадок. Головному герою важко адаптуватися до нових умов, адже він звик працювати з високою кухнею.
Окрім готування, на Кармена звалилось чимало інших обов'язків, проте він прагне створити із закусочної сімейний ресторан. Ускладнює ситуацію двоюрідний брат шеф-кухаря, який постійно його критикує. Водночас Берзато підтримує нова співробітниця Сідні, яка закінчила навчання у Кулінарному інституті Америки.
"Король гольфу"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 10
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
Прайс Кехілл хотів досягти успіху в гольфі, але його кар'єру зруйнувала істерика, що сталася на полі. Чоловік намагається врятувати себе, тож повністю віддається наставництву обдарованого гравця Санті.
"Кіностудія"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 10
- Рейтинг IMDb: 8.1/10
Метта Реміка призначають керівником студії Continental. Разом із командою керівників він прагне отримати схвалення знаменитостей, тож вони повинні поєднувати корпоративні вимоги з творчими амбіціями.
