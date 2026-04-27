Эти культовые сериалы каждый должен увидеть хотя бы раз в жизни

Нам очень сильно повезло, что в современном кинематографе есть много качественного контента. Но самое главное его преимущество в том, что все эти сериалы и фильмы можно пересматривать годами.

Поэтому, ловите культовую подборку сериалов от 24 Канала, чтобы не тратить время на контент, который может разочаровать.

"Друзья", 1994 – 2004

Рейтинг IMDb: 8,8

Количество сезонов: 10

Количество серий: 236

Этот культовый сериал рассказывает о жизни шести закадычных друзей в Нью-Йорке, которые вместе преодолевают карьерные трудности, ищут любовь и поддерживают друг друга. Сюжет фокусируется на забавных и трогательных моментах жизни Рэйчел, Моники, Фиби, Джои, Чендлера и Росса.

"Шерлок", 2010 – 2017

Рейтинг IMDb: 9,0

Количество сезонов: 4

Количество серий: 12

В центре сериала детектив Шерлок Холмс – известный персонаж произведений английского писателя Артура Конан Дойла и его верного друга – доктора Ватсона. Однако события разворачиваются в современном мире. По сюжету Шерлок раскрывает преступления и пытается поймать злого профессора Мориарти. А его метод дедукции стал настоящим открытием для зрителей.

"Игра престолов", 2011 – 2019

Рейтинг IMDb: 9,2

Количество сезонов: 8

Количество серий: 73

Это культовый фэнтези-сериал HBO, основанный на саге Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", рассказывающий о жестокой борьбе знатных династий за Железный трон Вестероса. На протяжении сюжета главных героев ждут политические интриги, магия и борьба за выживание всего человечества против армии мертвых с севера.

"Отчаянные домохозяйки", 2004 – 2012

Рейтинг IMDb: 7,6

Количество сезонов: 8

Количество серий: 180

Это очень популярный американский сериал, сочетающий жанры драмы, комедии и детектива. Сюжет рассказывает о четырех подругах-домохозяйках: Сьюзан, Линетт, Бри и Габриэль. Казалось, что их жизнь ничем нельзя испортить, однако самоубийство близкой подруги женщин – Мэри Элис Янг, начинает влиять на жизнь всех.

Какой сериал покорил сердца украинцев на Netflix?

Речь идет о мини-сериале 2023 года "Закон Лидии Поэт" – первой женщине-адвокате в Италии, которая борется за свои права в юридической сфере XIX века.

Она – чрезвычайно умная и популярная юристка, которая успешно отстаивает права своих клиентов и демонстрирует настоящую борьбу за равенство, преодолевая многочисленные предубеждения.

Всего пока есть 18 серий. Сериал возглавил рейтинг платформы Netflix среди украинцев, тогда как первый сезон занимает 6-е место, а второй – 9-е.