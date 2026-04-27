Эти культовые сериалы каждый должен увидеть хотя бы раз в жизни
- Статья представляет подборку культовых сериалов, включая: "Друзья", "Шерлок", "Игра престолов" и "Отчаянные домохозяйки".
- Сериал "Закон Лидии Поэт" стал популярным среди украинцев на Netflix, занимая высокие места в рейтинге платформы.
Нам очень сильно повезло, что в современном кинематографе есть много качественного контента. Но самое главное его преимущество в том, что все эти сериалы и фильмы можно пересматривать годами.
Поэтому, ловите культовую подборку сериалов от 24 Канала, чтобы не тратить время на контент, который может разочаровать.
"Друзья", 1994 – 2004
Рейтинг IMDb: 8,8
Количество сезонов: 10
Количество серий: 236
Этот культовый сериал рассказывает о жизни шести закадычных друзей в Нью-Йорке, которые вместе преодолевают карьерные трудности, ищут любовь и поддерживают друг друга. Сюжет фокусируется на забавных и трогательных моментах жизни Рэйчел, Моники, Фиби, Джои, Чендлера и Росса.
"Шерлок", 2010 – 2017
Рейтинг IMDb: 9,0
Количество сезонов: 4
Количество серий: 12
В центре сериала детектив Шерлок Холмс – известный персонаж произведений английского писателя Артура Конан Дойла и его верного друга – доктора Ватсона. Однако события разворачиваются в современном мире. По сюжету Шерлок раскрывает преступления и пытается поймать злого профессора Мориарти. А его метод дедукции стал настоящим открытием для зрителей.
"Игра престолов", 2011 – 2019
Рейтинг IMDb: 9,2
Количество сезонов: 8
Количество серий: 73
Это культовый фэнтези-сериал HBO, основанный на саге Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", рассказывающий о жестокой борьбе знатных династий за Железный трон Вестероса. На протяжении сюжета главных героев ждут политические интриги, магия и борьба за выживание всего человечества против армии мертвых с севера.
"Отчаянные домохозяйки", 2004 – 2012
Рейтинг IMDb: 7,6
Количество сезонов: 8
Количество серий: 180
Это очень популярный американский сериал, сочетающий жанры драмы, комедии и детектива. Сюжет рассказывает о четырех подругах-домохозяйках: Сьюзан, Линетт, Бри и Габриэль. Казалось, что их жизнь ничем нельзя испортить, однако самоубийство близкой подруги женщин – Мэри Элис Янг, начинает влиять на жизнь всех.
Какой сериал покорил сердца украинцев на Netflix?
Речь идет о мини-сериале 2023 года "Закон Лидии Поэт" – первой женщине-адвокате в Италии, которая борется за свои права в юридической сфере XIX века.
Она – чрезвычайно умная и популярная юристка, которая успешно отстаивает права своих клиентов и демонстрирует настоящую борьбу за равенство, преодолевая многочисленные предубеждения.
Всего пока есть 18 серий. Сериал возглавил рейтинг платформы Netflix среди украинцев, тогда как первый сезон занимает 6-е место, а второй – 9-е.