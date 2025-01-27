5 невероятных сериалов, которые затягивают с первого эпизода

Мы можем тратить часы на поиск нового интересного сериала, но после первого же эпизода почувствовать разочарование и скуку. Это случается довольно часто, ведь пока в некоторых сериалах нужно время, чтобы понять сюжетную линию и персонажей, другие умеют увлечь сразу же.

24 Канал собрал сериалы, которые по-настоящему интригуют с первых минут появления на экране. Каждый из них способен затянуть в свой особый мир с первого же эпизода и держать в нем, пока вы не дойдете до завершения.

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"Последние из нас"

Адаптация видеоигры получила прекрасные отзывы от зрителей и критиков благодаря удачному сюжету, актерской игре и первоклассному производству. События разворачиваются после глобальной пандемии, которая опустошила планету и превратила людей в зомби.

Спустя годы контрабандиста нанимают для задания – перевезти 14-летнюю девочку Элли в безопасное место. Это становится опасным путешествием для них обоих. Сериал захватывает с самого начала благодаря напряжению и взаимодействию между героями.

"Последние из нас": смотрите трейлер онлайн

"Озарк"

Финансовый консультант Марти только что узнал, что его жена закрутила роман на стороне. Это не единственная его проблема – он и его бизнес-партнер оказались в сложной ситуации, связанной с отмыванием денег и наркотиками.

Марти обещает наркокартелю выплатить 500 миллионов долларов за 5 лет и переезжает с семьей в городок Озарк. Сериал поражает с первых минут из-за мрачной атмосферы и смеси криминальной драмы, черного юмора и внезапных смертей.

"Озарк": смотрите трейлер онлайн

"Странные дела"

Это один из самых популярных сериалов Netflix, наполненный атмосферой 80-х, таинственностью и ужасами. Уилл – скромный мальчик, который внезапно бесследно исчезает. Городской шериф возглавляет поисковую группу с мамой парня и его друзьями.

В течение сериала раскрываются секреты о правительственной лаборатории, параллельное измерение и смертоносных существ.

"Очень странные дела": смотрите трейлер онлайн

"Твин Пикс"

Мистическая драма Дэвида Линча вышла на экраны в 90-х и стала одним из лучших шоу десятилетия. В центре сюжета – агент Купер, который занимается расследованием убийства 17-летней Лоры Палмер в маленьком городке Твин Пикс.

С первой сцены, когда тело Лоры выбрасывает на берег, сериал поглощает весь вес внимание. А подсказки не дают точных ответов, а лишь заставляют включать каждый раз следующий эпизод.

"Твин Пикс": смотрите трейлер онлайн

"Разрыв"

События сериала разворачиваются в антиутопической компании Lumon Industries. Главный герой Марк возглавляет команду офисных работников, воспоминания которых разорваны между работой и личной жизнью.

Интриги бурно развиваются с первого эпизода, к тому же здесь соединились элементы научной фантастики и психологического триллера.

"Разрыв": смотрите трейлер онлайн