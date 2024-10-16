10 интересных сериалов на Netflix, которые чаще всего выбирают для просмотра в Украине

Осенними вечерами хочется окунуться в спокойствие и уют. На Netflix точно можно найти сериалы, которые помогут расслабиться и хорошо провести время.

Netflix подвел итоги последней недели и опубликовал список сериалов, которые были самые популярные среди украинцев. Их чаще всего выбирали для просмотра.

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"Обманчивая любовь"

Взрослая и состоятельная женщина Габриэлла, которая посвятила свою жизнь заботе о семье, закрутила роман с молодым человеком. Ему столько же лет, сколько самому маленькому ребенку. Трое детей Габриэллы сомневаются, действительно ли ухажер имеет чувства к ней, или на самом деле является мошенником.

Женщина стоит перед сложным выбором: привлекательный новый период в жизни или любовь и доверие к детям.

"Обманчивая любовь": смотрите трейлер онлайн

"Никто этого не хочет"

В центре сюжета – откровенная Джоанна, которая записывает подкасты со своей сестрой на интимные темы – секс и отношения. На вечеринке общей подруги она встречается с раввином – у пары мгновенно возникает симпатия друг к другу.

Но отношения пары совсем не простые. Строгая мать раввина не одобряет его избранницу, а его семья хочет, чтобы тот женился на еврейке. Сериал рассказывает, как складываются отношения людей из двух разных миров.

"Никто этого не хочет": смотрите трейлер онлайн

"Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов"

Сериал Райана Мерфи рассказывает об отдельных преступниках-монстрах в каждом новом сезоне. Если в первом лента рассказывала о Джеффри Дамере, то второй посвящен истории братьев Менендесов.

Их приговорили к пожизненному заключению за убийство своих родителей. Сериал стремится показать все стороны конфликта и пересмотреть все версии того, что происходило в жизни братьев.

"Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов": смотрите трейлер онлайн

С 7 по 13 октября украинцы чаще всего выбирали также эти сериалы: